Reconoce Elton John capacidad de las mujeres

El legendario Elton John seguro sabe un par de cosas sobre la música. Por eso, cuando asegura que las mujeres están sosteniendo actualmente la industria con sus creaciones, hay que tomarlo muy en serio.

“Es genial ver a Nova Twins, Wet Leg, Let’s Eat Grandma, The Linda Lindas, Haim y todas estas chicas rockeando y haciendo la mejor música”, aseguró Elton John hace unos días al portal Music Week.

“Aparte de Sam Fender, ninguno de los chicos lo está haciendo; las chicas sí. Es un soplo de aire fresco, porque surge de la inocencia y la alegría pura y, para mí, de eso se trata la música”.

El creador de rolas como “Rocketman” y “Tiny Dancer” no quiso omitir tanto a los hombres y también nombró a Harry Styles como uno de los artistas que están haciendo bien las cosas últimamente.

“No hay muchos buenos registros en el Top 20”, puntualizó. “Es maravilloso ver a Kate Bush en el número uno, pero no hay muchos buenos discos en el Top 20. Y la lista de álbumes está llena de cosas como yo, ABBA y Queen”.

“Es deprimente, hay muchos buenos álbumes que merecen estar en la lista de álbumes, como Juanita Euka, Sharon Van Etten, Angel Olsen. Lo que quiero saber es ¿por qué no están allí? ¡Por gente como yo!”.