Rechaza Jueza petición de Amber Heard para anular veredicto

Una jueza de Virginia rechazó el miércoles la solicitud de la actriz Amber Heard de anular el veredicto del juicio por difamación que le concedió más de 10 millones de dólares a su ex esposo, Johnny Depp.

Depp ganó su demanda por difamación contra Heard el mes pasado en un juicio civil que generó un gran interés dentro y fuera de Estados Unidos. Heard recibió una compensación menor, dos millones de dólares, en una contrademanda presentada contra Depp.

Este mes, Heard presentó una moción pidiendo que se anulara el veredicto o que se declarara nulo el juicio. Sus abogados citaron múltiples factores, incluyendo un aparente caso de falsa identidad de uno de los miembros del jurado.

En una orden escrita, la jueza Penney Azcarate rechazó todos los alegatos de Heard, dijo que el tema del miembro del jurado era irrelevante y que Amber no pudo demostrar que afectó el juicio.

“El miembro del jurado fue aprobado, se sentó durante todo el juicio, deliberó y llegó a un veredicto. La única evidencia ante esta corte es que ese miembro del jurado y todos los jurados siguieron sus juramentos, las instrucciones y órdenes de la corte. Esta corte está apegada a la decisión competente del jurado”, escribió Azcarate.

Depp demandó por 50 millones en el condado de Fairfax después de que Heard publicó un artículo de opinión en el diario The Washington Post sobre violencia doméstica en el que se refería a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”. El artículo nunca mencionó a Depp por su nombre, pero sus abogados dijeron que varios pasajes del texto lo difamaban por implicación al referirse a las conocidas acusaciones de abuso que hizo Heard en 2016 al pedir el divorcio.

Heard presentó entonces una contrademanda de 100 millones, también por difamación. Para cuando el caso entró a juicio, su contrademanda había sido reducida a unas pocas declaraciones de uno de los abogados de Depp, quien dijo que las acusaciones de Heard eran un engaño.

El jurado le otorgó 15 millones de dólares a Depp y dos millones a Heard en su contrademanda. La indemnización se redujo de 15 millones a 10,35 millones porque la ley de Virginia pone un límite a los daños punitivos de 350 mil dólares.

La jueza no expresó sus argumentos para rechazar los otros alegatos de Heard en su orden del miércoles.

Heard todavía puede apelar el veredicto ante la Corte de Apelaciones de Virginia. Los asuntos presentados ante la corte de apelaciones pueden ser diferentes a los que Azcarate rechazó el miércoles.

En una orden por aparte, la jueza ordenó que decenas de documentos judiciales sean divulgados, incluyendo mociones que buscaban obligar a realizar revisiones médicas independientes para Depp y Heard. Algunos documentos permanecerán confidenciales, en su mayoría, porque contienen información de contactos personales o información clínica personal.

“En este asunto, ambos litigantes se demandaron entre sí, abriéndose por tal motivo al foro público de un juicio. Los archivos judiciales son información pública”, escribió Azcarate.