Presumen Carlos Rivera y Vives a Tlaxcala con el tema musical “Te Soñé”

Ambos artistas se dieron cita en Huamantla para grabar parte del video musical del tema en el que Rivera se dio a la tarea de reflejar cada pedacito de su cultura

Su gusto por hacer música, su carisma, humor y carácter humano podrían ser algunas otras, pero la más importante es el amor por sus raíces, lo que ha hecho que Carlos Rivera y Carlos Vives dediquen su carrera a promover también su cultura.

Es por eso que cuando Rivera compuso “Te Soñé”, un tema que hizo para su tierra en Tlaxcala, supo que no habría mejor compañero que su tocayo, quien quedó encantado por la invitación.

“Tenemos cosas en común, pero acompañarlo y ver todo esto es otra cosa, porque es una canción con un mensaje sobre cosas que son muy valiosas de su región, cosas que no quiere que se pierdan, que son su corazón y que quiere seguir reproduciendo para su gente de acá”.

“Yo creo que es algo muy lindo, (tratar de impulsar la cultura), yo vivo lo mismo en mi tierra y sé que no es fácil, entonces sé el esfuerzo que Carlos ha hecho para mostrar en este video y con esta canción toda la riqueza de este lugar, ojalá que no se pierda porque eso es lo importante”, expresó Vives en entrevista exclusiva.

Enfocados en ello, ambos artistas se dieron cita en Huamantla, Tlaxcala, para grabar parte del video musical del tema en el que Rivera se dio a la tarea de reflejar cada pedacito de su cultura, adentrando así a Vives en su mundo.

“Todo comienza con un deseo inmenso de querer celebrar a mi tierra con una canción, es el estado más pequeño de todo el País, últimamente anda súper bulleado porque hasta andan diciendo que no existe, y yo quería hacer una canción que revirtiera un poco de eso, pensando que de cierta manera la gente puede llegar a tener razón en que algo así es difícil creer que exista”.

“Precisamente por eso se llama ‘Te Soñé’, porque habla de este lugar que pareciera un sueño porque es mágico, con su tradición de los siete kilómetros de tapete que hace la gente para la virgen, el santuario de las luciérnagas, la malinche, los carnavales, hay mucha magia en lo que encierra Tlaxcala y no todo el mundo la conoce. Tienen que conocerla”, expresó Carlos Rivera, emocionado.

Los cantantes visitaron otras locaciones como La Cima de La Malinche y La Casa de la Cultura, pero se adentraron a una festividad denominada “La

Noche Que Nadie Duerme”, en la que los habitantes crean un tapete con diferentes diseños creados con aserrín de colores para su virgen.

Usualmente la celebración tiene lugar cada 14 de agosto, pero el mexicano se dio a la tarea de recrearlo en pleno abril para inmortalizar esta tradición dentro de su producción.

Alrededor de 200 extras acudieron al llamado, donde rodeados de habitantes vestidos con trajes típicos entre máscaras y penachos, monjas y fans, Rivera y Vives encabezaron la procesión, ambos vistiendo un poncho con velas en las manos, como suele realizarse la caminata.

“Con el carnaval también, tanta gente que ha venido con sus personajes, que ellos mismos se bordan sus propios trajes, se hacen sus máscaras de madera, hay mucha magia y fe en todo esto y desde aquí, utilizando un poquito mi posición, espero llevar mi música y tradiciones lo más lejos que se pueda”, compartió el tlaxcalteca.