Presentan Pumas a Dani Alves

Dani Alves besó el escudo de Pumas, mostró con orgullo su 33 en el dorsal y mandó un potente mensaje ante alrededor de 200 aficionados que acudieron a la Cantera y escoltado por 11 niños de las Fuerzas Básicas.

“Mandarle un mensaje al mundo de que la vida se puede vivir de manera diferente, se puede vivir más humana, más preocupado por la sociedad y qué lugar más hermoso para hacer eso que una Universidad, que está por todos lados del mundo y queremos a través del deporte transformar otras vidas”, expresó el crack brasileño durante su presentación como jugador auriazul.

Por eso el simbolismo al estar flanqueado por jugadores de las Fuerzas Básicas, niños y niñas que ya se ven en ese espejo.

Mientras, La Rebel escuchaba atenta y le lanzaba uno que otro piropo. El capitán de la Selección de Brasil ya está listo para defender la causa de los Pumas.

“Soy una persona que más allá del futbol o de los logros que tengo en mi carrera, soy una persona a quien le gusta dejar un legado en la gente más joven, que ellos puedan seguir soñando y luchando por aquello que sueñan, porque aquí está una prueba viva de que todo en esta vida es posible.

“Vengo de un pueblo muy chico (Juazeiro, Bahía), pero muy rico en todos los aspectos, donde sale gente ahí con muchas ganas de triunfo y muchas ganas de hacer cosas grandes en el futbol y la vida”, mencionó.

Alves es el jugador más laureado de la historia, con 43 títulos internacionales.

“El hecho de venir acá para muchos puede ser una locura, pero para mí significa mucho más que patear una pelota o ir tras ella, no es simplemente un deporte, es algo que ha transformado mi vida y quiero que el futbol siga transformando la vida de muchos jugadores jóvenes, por eso he aceptado el desafío de venir a Pumas, a la Universidad.

“Creo que la Universidad es la unión de la sociedad, donde todos pueden soñar, no importa cuánto hay en la cuenta o qué emociones viven, la Universidad está hecha para que la gente pueda soñar y luchar por lo que sueña”, comentó, antes de ponerse a tocar el balón con los jugadores de Fuerzas Básicas, el primer once al que acompaña en una cancha de México.