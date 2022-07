Presentan en Pumas Femenil a sus refuerzos

Se trata de seis mexicoamericanas: Venicia Juárez, Chandra Eigenberger, Samantha y Natalia López, Licet Pinzón y Yaneisy Rodríguez, además de la portera Heidi González

La directiva de Pumas Femenil, encabezada por su presidente Leopoldo Silva, presentó de manera oficial a las siete jugadoras que llegan como refuerzos al equipo, que aspira a pelear de tú a tú con los mejores clubes de la Liga.

Para esta campaña arribaron seis mexicoamericanas: Venicia Juárez, Chandra Eigenberger, las hermanas Samantha y Natalia López, Licet Pinzón y Yaneisy Rodríguez, además de la portera Heidi González para respaldar a la plantilla de Pumas Femenil.

Las jugadoras consideraron que el idioma no ha sido un obstáculo para compenetrarse con el equipo y su directora técnica, Karina Báez.

“Estoy trabajando en mi español, se aprende de manera distinta, todas hablamos el lenguaje del futbol”, dijo Chandra.

Durante la presentación algunas necesitaron del apoyo de una traductora, pero la mayoría ensayó el castellano.

La portera González recalcó que Pumas Femenil sueña con un campeonato y uno de los puntos fuertes de este equipo será el juego colectivo.

“Queremos ser campeonas, es un equipo que siempre entra a la Liguilla. Hay conjuntos que siempre están en la disputa por la Finales, pero el trabajo en equipo da mucho. He tenido la oportunidad de estar en tres equipos y cuando se juega bien al balón y se pondera el juego colectivo se hace diferencia, acá no se juega al pelotazo y se marca la diferencia”, explicó.

Nathalia López mencionó que fueron justas las condiciones contractuales que les ofreció el Club Universidad para que se decidieran a dejar el futbol colegial de los Estados Unidos.

“Ha sido justo como te evalúan y si te lo ganas te van a dar un pago más justo”, precisó.

Estas jugadoras también esperan hacer méritos para llegar a la Selección Nacional.

Sobre el duelo que tendrá el Tricolor ante Estados Unidos, en el Campeonato W, donde se jugará su pase directo al Mundial, Chandra señaló que deben aprovechar las debilidades del cuadro de las barras y las estrellas.

“El equipo estadounidense es muy fuerte, pero también se equivoca, en algunas ocasiones decide jugar con gente joven y se debe aprovechar ese momento”, dijo la mediocampista.