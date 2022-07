Preocupa estado de salud de Andrés García

El veterano actor revela que ha perdido la memoria y casi no escucha; “amanezco lleno de sangre”

El actor Andrés García preocupó a sus fanáticos debido a un video donde muestra su recuperación tras una fuerte caída que le abrió la cabeza, pero lo que más notaron fue el aspecto cansado con el que se veía el primer actor.

En entrevista con De Primera Mano, habló sobre su estado de salud, pues con la caída sintió que iba a fallecer.

Andrés García compartió que debido a los años de excesos con el alcohol ahora tiene problemas en el hígado, pues padece de cirrosis hepática. Esto le ha desencadenado otros padecimientos.

“No sé si por la cirrosis también he perdido la memoria inmediata y he perdido el oído, casi no oigo”.

Días antes de su caída, dijo, se sentía muy débil y tenía dolores en los

hombros, nudillos y homóplatos; sin embargo hasta la fecha se niega a ir a un hospital para ser atendido por el hartazgo que tiene.

Reveló que ha estado tomando ansiolíticos para tranquilizarse, pero le provocaban pesadillas. Debido a esto se golpeaba mientras dormía, actos con los que relaciona sus dolores en el cuerpo.

“Algo me está pasando, pero no sé qué es. Amanezco lleno de sangre y golpeado y ya no quiero ni hacerme radiografías porque ya sé que debo tener varias cosas rotas”.

El actor dijo que debido a la pérdida de memoria, a veces se toma la misma medicina para la ansiedad varias veces al día, lo que también altera su estado de ánimo.

Por cualquier emergencia, García ya tiene sus papeles en regla ante notario público. De esta manera su esposa, Margarita, y algunos de sus hijos se harán cargo de su herencia.

“Estoy poniendo las cosas a nombre de ella, la mayoría, y algunas otras a nombre de otro hijo que se lo merece, porque no todos los hijos se lo merecen”.

¿Qué le pasó al actor?

Andrés García preocupó a sus fanáticos luego de que en su canal de Youtube subió un video con el título “se acerca el final de la última leyenda del Cine Mexicano”. En las imágenes se le puede ver con un aspecto decaído.

En el video, el actor narra cómo ha sobrellevado una caída en su casa de Acapulco como consecuencia del estado de salud que tiene derivado de diversas enfermedades.

“Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé”, se leía en la descripción del video.

Roberto Palazuelos, quien es amigo del actor, confirmó que García fue ingresado al hospital hace unos días tras una caída que sufrió. Fue su hijo, Leonardo García, quien le dio la noticia.