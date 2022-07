Pierde el América ante el Manchester City en juego amistoso

Kevin de Bruyne anotó un doblete y el equipo inglés se impuso 2-1a las Águilas en el Estadio NRG, de Houston

Kevin de Bruyne vale más que toda la plantilla del América y demostró la razón, como autor del doblete en el 2-1 con el que se impuso el Manchester City en el Estadio NRG, de Houston.

Al belga lo descuidaron dos ocasiones y en ambas vacunó a los azulcremas, primero con un derroche de técnica en el disparo, en el que guardó el balón pegado al poste izquierdo de Guillermo Ochoa, y después al moverse a la espalda del central Emilio Lara (a pase de Riyad Mahrez) y definir entre las piernas de Óscar Jiménez, en la compensación del primer tiempo.

Claro que le dolió al América el resultado porque, contrario a lo que dictaba el guion, le había hecho partido al City. Primero le quitó el balón, pero no conforme le generó estampas como el túnel de Alejandro Zendejas sobre De Bruyne o las múltiples veces en que Álvaro Fidalgo, otra vez el mejor sobre la cancha, dominó el esférico y lo distribuyó con claridad.

Es más, incluso cuando hubo que meter la pierna, Lara bloqueó a Jack Grealish, quien protagonizó todas las polémicas tanto un par de posibles penales que no le marcaron (de Jorge Sánchez y Bruno Valdez) así como en el pleito contra Memo Ochoa y hasta el coraje por la patada artera que le metió el propio Valdez.

América fue tan bravo en el primer tiempo que solamente estaba abajo por el descuido de Lara y Jorge Sánchez, en la marca sobre De Bruyne, que según Transfermarkt está valuado en 85 millones de euros contra los 73.7 en los que está valuada toda la plantilla azulcrema.

Las Águilas tuvieron una recompensa a su buen futbol cuando Alejandro Zendejas trazó un servicio a la espalda de Ake, justo al movimiento de Henry Martín, quien dribló al zaguero con la diestra antes de definir con la zurda, para el empate al 43′.

El gusto le duró poco al equipo mexicano con el trazo raso de Mahrez, a la espalda de Lara, y la definición de De Bruyne.

América cambió al equipo y al 60′ ya era otra alineación. Pedro Aquino perdió casi todos los balones que tocó, raro en él, por lo que el equipo extravió la seguridad que le daba Richard Sánchez. El cuadro mexicano perdió el dominio, aunque ya no permitió que lo hirieran con más goles.

El técnico Fernando Ortiz apostó por jóvenes como Mauricio Reyes, Iker Moreno, Sebastián Martínez, Karel Campos y Román Martínez, para foguearlos, más allá de que por ahora casi sólo corrieron detrás de la pelota que pasearon los Citizens en su primer juego de pretemporada.

El América viaja el viernes a Tijuana, para enfrentar a Xolos en la Liga MX.