Piden ocho años de cárcel para Shakira

Un fiscal español busca una pena de prisión de ocho años para Shakira por un caso de fraude fiscal de 14.5 millones de euros , según reveló un documento de la oficina del fiscal, informó The Guardian.

A inicios de la semana se dio a conocer que la colombiana había rechazado una oferta de la fiscalía para cerrar el caso en el que se le acusa de no haber pagado impuestos entre 2012 y 2014, periodo en el que Shakira dice no vivir en España.

El documento de la fiscalía afirma que Shakira residió habitualmente en España entre 2012 y 2014, y en mayo de 2012 compró una casa en Barcelona que se convirtió en un hogar familiar para ella, su pareja y su hijo nacido en España en 2013.

El documento pedía una pena de prisión de ocho años y una multa de más de 23 millones de euros en caso de que fuera declarada culpable. No se ha fijado fecha para un juicio.

Los representantes de Shakira se refirieron a un comunicado anterior publicado el miércoles que decía que la cantante estaba “plenamente segura de su inocencia” y que esperaba el caso “una violación total de sus derechos”.

La cantante de 45 años dijo que pagó a las autoridades fiscales 17.2 millones de euros, que la oficina de impuestos española dijo que debía, y afirmó que no tiene ninguna deuda pendiente.