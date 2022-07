Pide Andrea García perdón a su padre

Entre lágrimas, la actriz desmintió versiones de supuesto abuso sexual por parte del actor en el pasado, las cuales han dañado la relación actual entre ellos

Esta aclaración por parte de la actriz y conductora, de 46 años, llega después de que el veterano actor, de 81 años, la desconociera como hija en una entrevista que dio para una revista nacional molesto por lo que supuestamente Andrea había comentado tiempo atrás, tachando eso de una total mentira.

“Quiero decir que es una verdadera tristeza que haya medios de comunicación tan faltos de la luz de Dios que se atrevan a publicar mentiras de ese tamaño. Yo nunca hice esas declaraciones acerca de mi papá y mi papá es un buen hombre. Nunca he dicho nada negativo, ninguna mentira ni ninguna declaración que afecte a mi papá, yo amo a mi papá”, declaró Andrea en el video con duración de 1:40 minutos.

La hija de Andrés García y María Fernanda Ampudia no pudo controlar sus sentimientos en este video que compartió a través del Instagram.

“Papi, yo te amo, yo nunca dije esas mentiras, así que por favor, si en algo te he lastimado, perdóname. Y yo te perdono a ti también porque sé que en tu corazón hay amor y aunque estas personas quieren separar a familias no lo van a poder hacer porque tú tienes la luz de Dios en tu corazón y en tu mente y tú sabes que te amo y yo nunca dije esas cosas”.

La actriz, quien ha estado alejada de su papá, espera hablar con el actor pronto para aclarar todo.

Y a raíz de los problemas de salud del productor y director de cine, le desea pronta recuperación.

“Te mando un abrazo con todo mi amor y espero que te recuperes pronto. Te voy a llamar, solo espero que me contestes o llámame”, dijo Andrea.

“Te amo y yo sé que en tu corazón y en tu mente nuestra relación padre-hija nadie la puede dañar. Te amo, papi, recupérate pronto”.