Peleará Eduardo Salvio “El 10” en Pumas

Busca liderazgo y títulos

El refuerzo argentino Eduardo Salvio ya sabe de la sequía de 11 años sin título de Liga en Pumas, pero eso le motiva para buscar campeonatos en el equipo, como lo hizo en sus pasados clubes.

“Tenemos un grandísimo delantero, un buen ataque, un gran entrenador, creo que tenemos todo para hacer un gran campeonato, vengo a sumar desde mi experiencia, desde todo lo que viví en mi carrera, vengo a sumar, y creo y confío en que este equipo puede lograr cosas importantes”, explicó Salvio este martes en su presentación en La Cantera.

“Como a todos los equipos a los que fui, fui a ganar, vengo acá para lo mismo, quiero títulos, quiero ganar y aquí no va a ser la excepción, vamos a pelear por todo y vamos darlo todo en cada partido”.

El volante ofensivo fue presentado por Leopoldo Silva, presidente de los felinos, y por Miguel Mejía Barón, vicepresidente deportivo.

El “Toto” no rehúye a la responsabilidad de convertirse en un líder que arrope a los jóvenes auriazules, tras ganar títulos en el Benfica luso, el Atlético de Madrid español y el Boca Juniors argentino.

“Un líder, todo equipo tiene un capitán, siempre sumar desde la mejor posición posible, sé que Andrés (Lillini) me tiene como uno de los referentes dentro del vestuario y lo acepto, hay muchos jugadores jóvenes así que me hago cargo de ese puesto que me pueda dar el entrenador como referente del equipo”, apuntó.

“He jugado con algunos mexicanos, con Raúl (Jiménez), un jugador muy fuerte, con mucha garra, mucha voluntad de siempre mejorar y eso lo tienen los jugadores mexicanos”.