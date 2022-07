Niegan participación de personal de EU en captura de Caro Quintero

Personal de Estados Unidos no participó en el operativo que resultó en el arresto del narcotraficante Rafael Caro Quintero, aseveró el Embajador de ese país en México, Ken Salazar.

Luego que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) aseguró que colaboró en la detención del ex líder del Cártel de Guadalajara, el diplomático sostuvo que ésta fue realizada exclusivamente por el Gobierno mexicano.

“Semar realizó con éxito el operativo para capturar a Rafael Caro Quintero. Felicitamos a Semar por ejecutar la operación y lamentamos la pérdida de 14 valientes infantes de marina mexicanos”, manifestó Salazar.

“Para aclarar, ningún personal de los Estados Unidos participó en la operación táctica que resultó en el arresto de Caro Quintero: la aprehensión de Caro Quintero fue realizada exclusivamente por el Gobierno mexicano”.

Para el Embajador, el arresto de Caro Quintero, quien durante mucho tiempo aterrorizó y está implicado en la tortura y muerte del agente de la DEA Enrique Camarena, es un hito no sólo para ambos gobiernos, sino también para la gente de México y Estados Unidos.

“La exitosa operación mexicana ejemplifica lo que podemos lograr al trabajar juntos para salvaguardar a los ciudadanos de México y los Estados Unidos”.

Este 16 de julio, la DEA reveló que su equipo desplegado en México ayudó el viernes en la captura de Rafael Caro Quintero.

“Nuestro increíble equipo de la DEA en México trabajó en conjunto con las autoridades mexicanas para capturar y arrestar a Rafael Caro Quintero, quien está acusado en EU de torturar y asesinar al agente especial de la DEA “Kiki” Camarena”, indicó la jefa de la agencia antidrogas estadounidense, Anne Milgram.