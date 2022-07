Niegan acusaciones contra Ricky Martin

l abogado del cantante, Marty Singer, negó categóricamente que haya cometido abuso doméstico y menos que haya sostenido relaciones sexuales con su sobrino

Marty Singer, abogado de Ricky Martin, negó tajantemente que el cantante haya cometido abuso doméstico y menos que haya sostenido relaciones sexuales con su sobrino, dio a conocer The Hollywood Reporter.

“Ricky Martin, por supuesto, nunca ha estado, y nunca estará, involucrado en ningún tipo de relación sexual o romántica con su sobrino”, dijo Marty Singer, el abogado.

“La idea no solo es falsa, es repugnante. Todos esperamos que este hombre reciba la ayuda que necesita con tanta urgencia. Pero, sobre todo, esperamos que este terrible caso sea desestimado tan pronto como un juez examine los hechos”.

En un comunicado que dio a conocer Billboard se informó que el cantante hará frente a las acusaciones porque se trata de falsedades.

Según algunos medios, el acusador, que presentó la orden de forma anónima, es el sobrino de 21 años de Martin, quien aseguró que había sostenido un romance con artista puertorriqueño durante siete meses, luego se separaron, pero que Martin no aceptó la separación y ha sido visto merodeando cerca de la casa del peticionario al menos tres veces.

El 2 de julio, la jueza Raiza Cajigas Campbell del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico, emitió una orden de restricción contra el artista, y las autoridades visitaron la ciudad de Dorado, en la costa norte de la isla, donde vive el cantante.