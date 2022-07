Niega Andrés García reconciliación con su hija

El veterano actor desmiente que tenga relación alguna con Andrea García y lanza una advertencia al llamado “Diamante Negro”

Andrés García desmiente lo dicho por su hija, Andrea García, sobre que ya volvieron a hablarse luego de un malentendido en el que se dijo que ella había acusado al actor de abuso.

La semana pasada, en el programa ‘De Primera Mano’, la también actriz comentó que ya había logrado hablar por teléfono con Andrés García y que próximamente se iban a reunir personalmente.

Pero el actor ahora es quien desmiente dichas declaraciones y asegura que no tiene relación alguna con sus hijos Andrea y Leonardo.

“No sé qué trae en la cabeza o si cree que me ve la cara de pendejo o la pendeja es ella. Algo pasa ahí, pero hace como 10 años que no me habla, desapareció desde que consiguió trabajo en Hollywood”.

El galán del cine mexicano comentó que hasta donde sabe, Andrea García fue despedida de su trabajo en Estados Unidos debido a que hizo “cosas indebidas”.

Respecto a lo que dijo su hija sobre una eventual reunión entre ambos en la casa de Acapulco del actor, Andrés García dijo que mejor ni lo piense.

“No sé yo qué se creen algunos hijos. Hasta me dan ganas de desconocerlos a algunos por sus actitudes. Ni saludaron, estar uno enfermo meses, ni visitarme, ni preguntar si se ofrece algo o si te alcanza para pagar el hospital”.

Reveló que el único que se preocupa por él es Andrés, quien es hijo de su esposa, Margarita.

Se lanza contra Palazuelos

La relación de “padre e hijo” que mantiene Andrés García con el empresario Roberto Palazuelos siempre ha sido fuerte, pero ahora el actor despotricó en su contra e incluso lo retó a un duelo de balazos para que deje de hablar sobre su vida.

“Le voy a mandar un mensajito a Robertito “culerito” Palazuelos. Robertito te invito el 15 de septiembre si tienes pantalones vente a la plaza del Carmenere y vamos a darnos un par de balazos tú y yo como los hombres, culero. 15 de sptiembre a las 3 de la tarde. Ahí te espero, cabrón, y deja de hablar de mí”.

Andrés García comentó que le enseñó todo lo que sabía sobre la vida a Palazuelos, pero que este ha hablado mal sobre su vida en los últimos días, lo que mantiene complicada su relación.

“Roberto Palazuelos es una mierda. Lo levanté de chiquito, le enseñé lo que pude y ahora que me ve que estoy cojo, que no puedo caminar y que tengo una debilidad tremenda debido a la edad o una anemia que traigo, ahora se pone a decir pendejadas de mí”.

Fue Roberto Palazuelos quien hace unas semanas confirmó que García había sido hospitalizado tras una caída que sufrió en su casa, lo que también le provocó diversos problemas de salud.