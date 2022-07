Muere James Caan, actor de “El Padrino” a los 82 años

Conocido por su estilo de vida fiestero, el actor se abrió camino en Hollywood en la década de 1970 y principios de la de 1980

James Caan, famoso por interpretar a Sonny Corleone en la película

“El Padrino“, falleció el miércoles a los 82 años.

La noticia se dio a conocer por la cuenta de twitter oficial del actor.

“Es con gran tristeza que les informamos del fallecimiento de Jimmy en la noche del 6 de julio, la familia agradece la efusión de amor y las más sinceras condolencias y les pide que continúen respetando su privacidad durante este momento difícil”, escribieron.

Conocido por su estilo de vida fiestero, Caan se abrió camino en Hollywood en la década de 1970 y principios de la de 1980, después decidió retirarse un tiempo de la actuación y regresó a fines de 1980, ganando elogios por películas como “Misery”, “The Yards y Elf”.

En 2006 y 2007 Caan prestó su voz a varios videojuegos de “El Padrino”. En 2012, el actor apareció como invitado en Hawaii Five-O, protagonizada por su hijo Scott Caan.

También protagonizó junto a Maggie Lawson la comedia de ABC Back in the Game, que se emitió brevemente en 2013, y volvió a aparecer en el drama de Magic City en 2013 como jefe de la mafia de Chicago.

Caan dirigió su única película, Hide in Plain Sight, sobre un trabajador cuya ex esposa se vuelve a casar con un mafioso.