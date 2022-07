Muere el actor Joe Turkel a los 94 años

Participó en la cinta “El Resplandor”; En 1982 interpretó al excéntrico creador de replicantes Dr. Eldon Tyrell, en “Blade Runner”

El actor Joe Turkel, reconocido por su participación en “El Resplandor” y “Blade Runner”, murió a los 94 años, según New York Post.

El representante de Turkel dio a conocer que el histrión falleció este lunes en el Hospital St. John en Santa Mónica, California. Hasta el momento se desconocen las causas del deceso.

Nacido el 15 de julio de 1927 en Brooklyn, Nueva York, Joe Turkel obtuvo su primer crédito en la película “City Across the River”.

Su personaje más emblemático fue Lloyd el camarero en “El Resplandor”

de Stanley Kubrick; en ella compartió créditos junto a Jack Nicholson y Shelley Duvall.

En 1982, interpretó al excéntrico creador de replicantes Dr. Eldon Tyrell, en “Blade Runner”.

De acuerdo a IMDb, Turkel tiene más de 140 créditos de actuación a su nombre.