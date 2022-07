Matan a cuatro hombres e incendian helicóptero en la Huasteca Potosina

Señalan las autoridades que los cuerpos estaban maniatados y, en al menos uno de ellos, los delincuentes colocaron una cartulina con un mensaje aludiendo a una supuesta traición

Un grupo de desconocidos abandonó los cuerpos de cuatro hombres e incendió un helicóptero de servicios turísticos en un predio de la localidad de Agua Buena, en el municipio de Tamasopo, en la Huasteca potosina.

La Fiscalía General del Estado informó que los cuerpos estaban maniatados y, en al menos uno de ellos, los delincuentes colocaron una cartulina con un mensaje aludiendo a una supuesta traición.

El vocero de seguridad del Estado, Miguel Gallegos, aseguró que las personas encontradas fueron asesinadas en otro lugar y trasladadas hasta el predio, en donde fueron abandonadas a unos metros de la aeronave.

“Estas personas no fueron ejecutadas, al menos no fenecieron en el lugar, fueron depositadas en este predio junto al helicóptero, y esa es una de líneas que ya las fiscalías están investigando”, indicó.

El predio donde fueron abandonados es un terreno a campo abierto observable desde la carretera, lo que permitió que algunos automovilistas grabaran videos cuando la aeronave aún estaba en llamas.

De acuerdo con la Fiscalía, el helicóptero, utilizado para brindar paseos turísticos, fue incendiado en el lugar, por lo que se descarta que hubiera sido derribado.

“Según los primeros indicios, el helicóptero que brindaba servicios turísticos, no fue derribado, ni cayó, si no que presumiblemente fue incendiado en el sitio, por lo que también se realizan los peritajes respectivos”, señaló.

Los cuerpos fueron trasladados al servicio médico forense, en donde se determinará la causa de muerte y se recopilarán datos biométricos para su probable identificación.

“Diversas corporaciones como la PDI, Sedena y Guardia Civil Estatal llevan a cabo un operativo de búsqueda en la zona para dar con quienes pudieron haber perpetrado estos actos.

“En tanto, la FGE continúa las investigaciones con el fin de conocer el móvil y esclarecer lo acontecido”, informó la Fiscalía.

Tamasopo se encuentra aproximadamente a 55 kilómetros de Ciudad Valles y forma parte de los atractivos turísticos de la huasteca, principalmente por sus cascadas y exuberante vegetación y, entre su oferta turística, están los paseos en helicóptero para observar los paisajes montañosos desde el aire.