Llaman a prevenir infecciones de transmisión sexual

Exhortan a las y los jóvenes ser responsables; Tener relaciones sexuales sin protección aumenta el riesgo de contraer estas infecciones y virus, como el VIH

La Secretaría de Salud recomendó a las y los jóvenes sonorenses a ser responsables para evitar contraer Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Destacó que existen alrededor de 25 bacterias y virus causantes de infecciones, siendo las más frecuentes el virus del papiloma humano (VPH), sífilis adquirida, gonorrea, herpes genital, clamidiasis, tricomoniasis y sífilis congénita en recién nacidos (transmitida por la madre durante el parto).

Agregó que las principales vías de transmisión de las ITS son por el contacto con fluidos corporales infectados, como sangre, semen, secreciones vaginales o saliva; a través del contacto de la piel por medio de heridas en membranas mucosas, por ejemplo, por medio de una úlcera en la boca, pene, ano o vagina; así como al compartir juguetes sexuales contaminados.

Estas enfermedades, explicó, pueden volverse padecimientos crónicos, teniendo como consecuencia infecciones recurrentes (herpes o fuegos en los órganos sexuales), así como dolor en el bajo vientre, embarazos fuera de la matriz, abortos o cambios en el ciclo menstrual, y cáncer de matriz (producido por el virus del papiloma humano).

La institución médica recalcó que todas las ITS se pueden diagnosticar por medio de pruebas de sangre o directamente con el fluido vaginal, anal, uretral o de la úlcera que apareció después de la relación sexual sin protección, es decir, sin usar condón.

Las principales señales de que se padece alguna ITS, indicó la SSA, son granos, llagas, úlceras o rozaduras en vagina, pene, ano o boca, en ocasiones con molestias como ardor y dolor; también presencia de flujo vaginal moderado o excesivo acompañado de mal olor, comezón o ardor; en los hombres se presentan secreciones por donde orinan o en el recto, acompañado de dolor y ardor al orinar, así como bolitas o verrugas.

Estas señales pueden presentarse entre la primera y tercera semana después de una relación sexual sin protección, aunque en ocasiones pueden no presentarse síntomas o molestias.

La institución médica recordó a las y los jóvenes que la forma más efectiva de evitar las ITS es informarse y usar condón masculino y femenino y, en caso de detectarse una infección, acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana.