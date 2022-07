Ligan Azulejos siete victorias

Derrotan 10-3 a los Cardenales; El mexicano Alejandro Kirk llegó a 12 jonrones en el año y Matt Chapman consiguió dos imparables, incluyendo el sencillo para romper el empate en la sexta entrada

George Springer conectó el séptimo grand slam de su vida, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. pegó un jonrón de dos carreras y los Azulejos de Toronto extendieron su racha victoriosa a siete, al derrotar el martes a los Cardenales de San Luis por 10-3.

Los Cardenales cayeron en un duelo en que no contaron con varios titulares.

El mexicano Alejandro Kirk llegó a 12 jonrones en el año y Matt Chapman consiguió dos imparables, incluyendo el sencillo para romper el empate en la sexta entrada, en la que llegaron cinco carreras, para que Toronto dejara su marca 8-1 bajo el mando del manager John Schneider.

Dylan Carlson consiguió un jonrón solitario en el primero de dos juegos de San Luis en Canadá sin los toleteros Paul Goldschmidt y Nolan Arenado, quienes no están vacunados. Los dos principales bateadores de la alineación de los Cardenales fueron colocados en la lista restringida previo al partido, junto con el catcher Austin Romine.

Los extranjeros que no están vacunados contra COVID-19 no pueden ingresar a Canadá, salvo limitadas excepciones que requieren cuarentena de 14 días. Jugadores sin vacuna pasan a lista restringida, sin goce de sueldo y sin que les cuenten los días de servicio en Grandes Ligas.

El veterano dominicano Albert Pujols inició en primera base en lugar de Goldschmidt, mientras Brendan Donovan estuvo en tercera. Los 39.756 fanáticos le dieron una ovación a Pujols antes de su primer turno al bate.

Por los Cardenales el dominicano Albert Pujols de 3-1 con una carrera producida.

Por los Azulejos los dominicanos Vladimir Guerrero de 5-1 con una carrera anotada y dos impulsadas, Santiago Espinal de 3-1 con una anotada y una producida y Teoscar Hernández de 3-2 con una anotada; el mexicano Alejandro Kirk de 5-1 con una anotada y una impulsada y el cubano Lourdes Gurriel de 4-1.