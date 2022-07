Lanzan trailer de “She Said” sobre abusos de Harvey Weinstein

La cinta se basa en el libro de 2019 “She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement”, escrito por Kantor y Twohey

El primer tráiler de She Said, película sobre la investigación que expuso al productor de cine Harvey Weinstein, ya está disponible.

Protagonizada por Carey Mulligan y Zoey Kazan, el filme sigue a las periodistas Megan Twohey y Jodi Kantor del New York Times mientras investigan las denuncias de abuso y conducta sexual inapropiada contra el productor de 20 cintas que han estado nominados a los premios Óscar como Mejor Película.

She Said se basa en el libro de 2019 “She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement”, escrito por Kantor y Twohey.

“La dos veces nominada al Premio de la Academia Carey Mulligan y Zoe Kazan protagonizan a las reporteras del New York Times Megan Twohey y Jodi Kantor, quienes juntas revelaron una de las historias más importantes en una generación: una historia que ayudó a impulsar el movimiento #MeToo, rompió décadas de silencio sobre el tema de la agresión sexual en Hollywood y alteró la cultura estadounidense para siempre”, dice la sinopsis oficial de She Said, de Universal Pictures.

Además de Mulligan y Kazan, la película también está protagonizada por Patricia Clarkson, Andre Braugher (Brooklyn Nine-Nine), Samantha Morton (Morvern Callar) y Tom Pelphrey.

En junio de 2021 se anunció que el actor Brad Pitt también produciría la cinta. Su interés particular en el proyecto se debe a que su ex prometida Gwyneth Paltrow fue una de las mujeres que acusó a Weinstein de acoso.

Weinstein actualmente cumple una sentencia de 23 años en prisión en Los Ángeles después de haber sido condenado por cargos de violación y agresión. También está a la espera de juicio por 11 cargos adicionales.

¿Qué muestra el tráiler de She Said?

El tráiler muestra a Kantor (Kazan) en una misión para evaluar el acoso sexual en todos los sectores comerciales y descubre que el mundo del espectáculo está plagado de malas conductas y agresiones criminales. Junto con Twohey, las mujeres deben usar toda su fuerza y saber cómo informar para convencer a las mujeres traumatizadas de varias generaciones de hacer lo imposible: hablar oficialmente y exponer los sistemas que protegen a los abusadores.

She Said se estrenará en los cines de Estados Unidos el 18 de noviembre. Próximamente se revelarán las fechas para México y otros países.

Mujeres que lo han señalado

Más de cien mujeres de la industria cinematográfica han señalado acoso o agresión sexual por Weinstein, algunas de ellas son: Amber Anderson, actriz; Rosanna Arquette, actriz; Kate Beckinsale, actriz; Cate Blanchett, actriz; Paz de la Cuerta, actriz y Cara Delevigne, actriz y modelo.

También Eva Green, actriz; Salma Hayek, actriz y productora; Jessica Hynes, actriz y directora; Angelina Jolie, actriz y directora; Ashley Judd, actriz y activista y Madonna, cantante y actriz.