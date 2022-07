Interponen demanda contra Justin Timberlake por no pagar documental

El realizador John Urbano señala que el cantante sólo le pagó siete dólares por hora trabajada en el documental que jamás se estrenó, y el cual tuvo un costo de dos millones 446 mil dólares

Justin Timberlake está en problemas legales tras ser demandado por el director del documental The Making of “The 20/20 Experience” por horas de arduo trabajo sin pagar.

De acuerdo con información de TMZ, el intérprete de “Cry Me a River” fue acusado por el realizador John Urbano, quien aseguró fue contratado en 2012 para filmar un largometraje sobre el tercer álbum de estudio de Timberlake.

El director aseguró que filmó y editó el documental tras aceptar un trato con el cantante, el cual estipuló que se iban a dividir las ganancias de la cinta en lugar de pagarle su tarifa habitual.

Urbano alegó que si hubiera cobrado lo correspondiente, los gastos ascenderían a dos millones 446 mil dólares, porque trabajó poco más de dos mil 500 horas (en 60 días) para la grabación y edición del filme.

Sin embargo, el realizador comentó que el único ingreso que recibió fue uno por la cantidad de 20 mil dólares más el reembolso de gastos incurridos durante las grabaciones.

El proyecto dejó de ser de importancia para Justin Timberlake, ya que su álbum consiguió un rotundo éxito.

Según declaraciones de Urbano, el cantante sólo le pagó siete dólares por hora trabajada en el documental que jamás se estrenó.

Lo anterior no fue todo, ya que el denunciante acusó al cantante de utilizar a sus representantes para evitar que le pagaran.

Finalmente, Urbano está a la espera de recibir una compensación por el trabajo que realizó, buscando que sea una suma mayor a la que le deben. Asimismo, busca que un juez le otorgue los derechos del documental que ya no quiso Timberlake.