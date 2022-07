Intentó Olivia Collins suicidarse

La actriz explicó que de la violencia y crisis emocional que vivió con su esposo, Silvio García Patto, surgieron cosas positivas como el nacimiento de sus hijas Olivia y Silvana

La icónica actriz de la década de los ochenta, Olivia Collins, confesó que en una etapa de su vida intentó suicidarse, tras los problemas que vivió con su esposo, el fallecido publicista Silvio García Patto.

Olivia Collins explicó que mientras residía en España pensó en quitarse la vida, pero gracias a una persona cercana que la apoyó desistió de la idea.

“Yo traté de hacerlo, pero tenía un ángel, que se llama ‘Cata’ y que se quedó allá con su hijo y a ella me la llevé yo de aquí de México. Y, si no hubiera sido por esa mujer, no sé qué hubiera pasado en mi vida”, declaró.

La actriz de la telenovela “S.O.S. Me estoy enamorando” explicó que de la violencia y crisis emocional que vivió con su esposo, Silvio García Patto, surgieron cosas positivas como el nacimiento de sus dos hijas Olivia y Silvana, quienes le aconsejan hablar sobre el tema.

“Ellas me apoyan muchísimo. Ellas quieren que, ‘¡mamá, escribe tu libro!’ Le dije, ‘hija, no lo he escrito porque yo no quiero mencionar cosas muy delicadas y están ustedes’.

“Dicen, ‘no mamá, lo debes de hablar, lo debes de decir, porque las mujeres te están esperando’”, detalló.

La gente podría pensar que Olivia Collins tuvo una vida perfecta con el gran talento en la actuación y un impactante físico tanto en juventud como en la vida adulta. Sin embargo, una persona como ella incluso puede experimentar momentos difíciles que la lleven a intentar el suicidio.