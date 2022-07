Inicia bicampeón Atlas con empate

Las Águilas no pudieron abollar la corona de los rojinegros en el Estadio Azteca

La cartelera lucía más prometedora que lo que fue el show, en el 0-0 entre América y Atlas.

Las Águilas no pudieron abollar la corona del bicampeón en el Estadio Azteca. En su noche estelar, tuvieron incluso que jugar con jerseys versión aficionado ante los problemas del patrocinador en la entrega.

Mientras las Águilas todavía suspiran por poner a punto al goleador Jonathan Rodríguez, el Atlas extraño a Julio Furch, ausente tras una cirugía maxilofacial.

Aun así, el América tuvo opciones para inclinar el juego como aquel mano a mano fallado por el canterano Iker Moreno, quien adelantó mucho el balón y permitió el achique de Camilo Vargas o bien aquel disparo de Roger Martínez, apenas desviado del poste derecho, o un tiro de botepronto por parte de Alejandro Zendejas.

Los azulcremas tuvieron 15 remates a gol por 7 del rival.

No obstante, el bicampeón es un cuadro hecho, diseñado para capitalizar los errores rivales, como en aquella jugada en la que Zendejas perdió el balón en la salida y Ozziel Herrera disparó al poste; si hubiera estado un futbolista como Furch.

Al 90′, Julián Quiñones tuvo una de las jugadas más claras tras una pared con Luis Reyes, pero se topó con un gigantesco Guillermo Ochoa.

“Que se escuche la ovación para el mejor portero de México”, lanzó el Estadio Azteca.

El propio Quiñones había tenido un disparo, minutos antes, bloqueado por Sebastián Cáceres.

Las Águilas sorprendieron en la alineación titular al jugar con los canteranos Emilio Lara (central) y Román Martínez (centrodelantero), mientras que casi al final del primer tiempo ingresó Iker Moreno tras la lesión de Roger.

Federico Viñas y Henry Martín jugaron en la recta final del juego, ya que esta vez su jerarquía no basta si no cumplen con su obligación principal, la de los goles.