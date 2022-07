Indagan al ex presidente Enrique Peña Nieto

Recibió 26 mdp en transferencias, señalan; La indagatoria deriva de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República

El ex presidente Enrique Peña Nieto es investigado por operaciones financieras presuntamente irregulares, confirmó el Gobierno federal.

La indagatoria deriva de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Pablo Gómez, titular de la UIF, detalló que el ex Presidente, quien actualmente radica en España, recibió transferencias en efectivo por 26 millones de pesos entre 2019 y 2021.

Ventiló que también es socio de una empresa que funciona como fondeadora, y de otra, que recibió contratos de la Federación por más de 10 mil millones de pesos durante el sexenio que gobernó.

“Se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales se detectó un esquema donde un ex Presidente de la República obtuvo beneficios económicos”, señaló Gómez.

El funcionario reveló que el ex mandatario recibió 26 millones 001 mil 429 pesos por medio de transferencias internacionales. (21 de agosto 2019: 16,000,008.20; 20 de octubre de 2021: 5,000702.62; y 29 de octubre de 2021: 5,000718.92).

Estos recursos fueron transferidos a Peña Nieto por una familiar consanguínea del ex presidente, desde una cuenta en México hacia España.

“Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del ex Mandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos”, apuntó Gómez.

“La familiar consanguínea registró retiros por (189.8 millones de pesos) y depósitos por la cantidad de (47.5 millones de pesos), entre el año 2013 y el año 2022”.

“De estos depósitos se destaca la recepción de recursos en efectivo por (36.3 millones de pesos) entre esos mismos años, de 2013 a 2022”.

Para la UIF, estos depósitos resultan relevantes debido a que, al tratarse de operaciones en efectivo, no se conoce cuál es la fuente.