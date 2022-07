Inauguran Casa de la Cultura en Estación Corral

La idea es que sea un espacio comunitario que garantice el desarrollo de talleres y actividades que refuercen la identidad, tradición y costumbres del pueblo yaqui

Si la cultura y el arte no se democratiza, se marchita. Si no se lleva a todos los rincones geográficos de Sonora, se corre el riesgo de no lograr una verdadera transformación.

Bajo esa premisa, representantes del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), inauguraron ayer la Casa de Cultura en Estación Corral, en el sur de la entidad.

El objetivo de dicho recinto está enfocado para que sea un espacio comunitario que garantice el desarrollo de talleres y actividades que refuercen la identidad, tradición y costumbres del pueblo yaqui.

Francisco Ramírez, coordinador de Patrimonio Cultural del ISC, señaló que se iniciará con dos talleres: “Introducción al lenguaje audiovisual”, que permitirá a los asistentes adquirir y desarrollar herramientas para la realización de sus obras y productos audiovisuales. El segundo taller, “Introducción a la tecnología comunitaria participativa”, tiene como propósito el dar pie al surgimiento de museos comunitarios interactivos a lo largo de los ocho pueblos yaquis.

La tarde nublada del sábado fue el perfecto escenario para que la música, las charlas y el convivio comunitario diera paso a una inauguración tan necesaria como esperanzadora.

Es importante mencionar que, como parte de este programa, se implementará el taller de “Introducción a la escritura musical”, el cual tiene por destino el pueblo de Rahum.

Estas actividades tendrán seguimiento desde el proyecto Gos Naiki Sewam,

instalado en el Museo de los Yaquis y supervisado por la coordinación de Patrimonio Cultural del ISC.