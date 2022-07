Improvisa Grupo Firme “palomazo” en la  Casa Blanca

Tras cancelación de concierto la agrupación musical difundió en su cuenta de Instagram fragmentos de canciones en la cocina de la Casa Blanca junto al personal del lugar

“Hasta la cocina fueron a cantarles Eduin Caz, Joaquín Ruiz y Jhonny Caz”, se lee en una historia de Instagram de @elgiooficial, donde se observa a los integrantes de Grupo Firme cantando con las personas trabajadoras de la cocina de la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos, país donde ya habían improvisado un concierto en el metro de Nueva York.

En el video, replicado por Eduin Caz, líder de la agrupación, se les observa sonrientes, cantan el tema ‘Yo ya no vuelvo contigo’: “Y vete porque causas pena ajena, creo que en realidad tienes problemas…”

“Y vivan los latinos”, dicen en otro momento, grabado en una historia de Jhonny Caz, donde escribió “palomazo en la cocina”.

La exitosa agrupación de regional mexicano se encuentra en Estados Unidos de gira, sin embargo, uno de sus conciertos en Washington fue cancelado.

“Gracias nuestra gente de Washington, les repondremos ese concierto. No estuvo en nuestras manos la cancelación del evento, ya que aquí estamos en la ciudad pero no pudimos llevar acabo ese gran concierto, se los repondremos y mejor primero dios, los que tenían su boleto no se preocupen tienen preferencia para cuando regresemos”, escribieron en su Instagram oficial con imágenes en el Capitolio y en la Casa Blanca.

Los integrantes de Grupo Firme aprovecharon su visita para conocer la ciudad y visitar la ciudad. Entre las fotografías que compartieron en sus redes se les puede ver dentro del recinto con una vestimenta formal.

Grupo Firme se está presentando en varios lugares del país vecino, enfocándose en las ciudades principales de cada estado.

Su gira comenzó con su concierto a la ciudad de Los Ángeles el pasado 28 de mayo. Próximamente se presentaran dentro de la ciudad de Atlanta el 23 de julio y terminaran su gira el 3 de septiembre en Houston, Texas.

Recientemente la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, anunció una serie de conciertos gratuitos en el zócalo de la capital, incluyendo uno de Grupo Firme. Sin embargo, aún no se tiene fecha confirmada del concierto.