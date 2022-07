Honra a Adriana Barraza por sus 50 años de trayectoria en el Festival Internacional de Cine Guanajuato

Además de la Medalla de la Filmoteca de la UNAM y la Cruz de Plata que otorga el festival, la actriz también recibió palabras del director Alejandro G. Iñárritu

La noche de este jueves fue de fiesta para Adriana Barraza; tuvo un homenaje por sus 50 años de trayectoria, este inauguró la edición 25 del Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF por sus siglas en inglés).

Además de la Medalla de la Filmoteca de la UNAM y la Cruz de Plata que otorga el festival, la actriz nominada al Óscar también recibió palabras del director Alejandro G. Iñárritu, quien a través de un video la acompañó en su festejo.

“Le agradezco a todos mis directores que me han llevado de la mano, pero especialmente a él. Cuando vi “Amores Perros” por primera vez, dije: ‘Puedo trabajar así’.

“Sin Babel, sin el trabajo que hice de su mano, sería una actriz que cumpliría 50 años de carrera, pero no pudo hacer más cosa enfrente de la cámara, sino detrás, que era la carrera que yo tenía”, dijo Barraza sobre el escenario del Teatro del Bicentenario en León.

Durante su discurso, la actriz que ha participado en filmes como “Rambo: Last Blood” también agradeció a los directores que no confiaron en ella porque la empujaron a salir adelante sola, así como a su familia por apoyarla de forma incondicional.

Quien más crédito se llevó fue su esposo Arnaldo Pipke, a quien le dio el lugar de su principal fa’ y su cómplice en proyectos tan importantes para ella como la escuela que fundaron juntos.

Antes de entregar los reconocimientos, el festival realizó un recorrido en video por la trayectoria de Adriana Barraza, para dar paso a las palabras de G. Iñárritu, quien dijo no pudo asistir por trabajar como esclavo en su próximo filme, “Bardo”.

“Te pido te tomes un mezcal de más por mí, yo me tomaré uno por ti. Te felicito por esta bellísima carrera que tienes y por el ser humano que eres”, expresó el cineasta.

Tras gritar el lema del festival, ¡más cine, por favor!, a la que añadió que si es mexicano, mejor, el homenaje cerró y dio paso a la proyección inaugural del cortometraje “El Año del Radio”, de Samuel Kishi.

La actriz ofrecerá este sábado una conferencia magistral como parte del festival.

La gala fue precedida por una alfombra roja donde desfilaron Arcelia Ramírez, Julio Bracho, Hugo Catalán, el integrante de Zoé Rodrigo Guardiola y Roberto Sosa, entre otros.