Lluvias arrastran a su paso el pavimento de las calles ¡cuídese!

Tenía tiempo que no circulaba por el poniente de la ciudad y ayer me quedé gratamente sorprendida cuando observé desde el puente de los bulevares Solidaridad y García Morales, hasta el Quiroga, que el pavimento está en condiciones prácticamente impecables, ya que acaban de colocarlo, incluso todavía falta la señalización y no sé si concluirían con el alumbrado público, en el que estaban trabajando.

Sin embargo, el gozo se fue al pozo, cuando tras descender del distribuidor vial del Quiroga nos encontramos con sendos baches y ni qué decir cuando tomamos la calle Agustín Zamora hacia el norte, sobre todo, entre la Prolongación Perimetral y Navojoa, realmente es una odisea transitar.

Sabemos que el alcalde Antonio Astiazarán está haciendo su máximo esfuerzo para solucionar la problemática heredada y que incluso ha logrado que Hermosillo deje de ser el municipio con más baches del país.

Sin embargo, estas lluvias que indudablemente son beneficiosas por la sequía que estamos enfrentando, representarán un retroceso en la pavimentación por los daños ocasionados al pavimento o lo que quedaba de él.

Y esta problemática está a lo largo y ancho de la ciudad, incluso en los alrededores de Palacio, tanto municipal como estatal, o en el Centro Histórico, ya que justamente ayer en la calle No Reelección después de la Garmendia nos tocó un hoyanco que si uno se descuida puede causar un accidente.

Ojalá que el recurso que se capte por la regularización de automóviles de procedencia extranjera se distribuya rápido entre los municipios y se puedan realizar las obras de reparación de las vialidades, porque de lo contrario nos esperan unos meses en los que las llantas de autos junto con suspensiones, juntas homocinéticas y otras piezas mecánicas “tronarán”.

Mención adicional merecen los socavones que debido a las abundantes precipitaciones han aparecido sobre todo al norte de la ciudad y que han ocasionado hasta cortes en el abasto de agua en ese sector, por lo que como vemos, las lluvias así como traen beneficios también ocasionan dolores de cabeza para todos.

De nuevo “enseñan el cobre” los morenistas con acarreos en asamblea

No es nuevo, porque ya se ha visto mucho a lo largo de la historia moderna en los partidos políticos, pero vaya que deja mal sabor de boca, sobre todo entre sus militantes, el comprobar que no hay nada nuevo bajo el sol y que Morena es igual que cualquier otro organismo político, con las mismas fallas y vicios, aunque prometió que sería distinto.

Y es que a final de cuentas los partidos los hace la gente y como dice el meme “si ya sabes como soy ¿para qué me invitas?

En el caso de Morena vaya que hay fieles representantes de lo que no debería ser en la actividad política, pero ahí están, perdonados de todos los ilícitos y “pecados” electorales, solo por el hecho de cambiar de bandera.

Pero la verdad es que los vicios y las malas costumbres no se van tan fácil y el sábado lo vimos con el desaseo en un proceso para elegir a sus representantes a la asamblea nacional, en el que muchos depositaron sus esperanzas y confianza de que resultaría diferente, en el que se impondría el deseo de elegir personas con trayectoria y méritos, no advenedizos y lame botas.

Seguramente usted vio los zipizapes en redes sociales, muchos difundidos por los propios militantes de Morena, por lo reales, por los que les duele lo que está ocurriendo en el partido que fundaron, en el que creyeron y que ahora prácticamente los ha hecho a un lado.

De que la participación fue numerosa no se le regatea, pero tienen los recursos para mover a la gente y lo demostraron, distinto hubiese sido si todos los que se vieron haciendo fila por horas, lo hubiesen hecho en forma voluntaria y no pagada, como ocurría en años anteriores, pero como dicen por ahí “tiempos traen tiempos”.

En fin, si como se observó en este ejercicio previo al proceso electoral institucional, se avizoran comicios bastante complicados.

Correo electrónico [email protected]