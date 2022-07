Lamentable actitud de alcalde de Cajeme de culpar a medios de violencia

Qué lamentable la actitud de algunas autoridades, como la del alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, de prácticamente responsabilizar a los medios de comunicación de la violencia que desde hace años azota a ese municipio, considerado entre los más violentos no solo de México, sino del mundo.

La pequeñez del edil emanado de Morena, aunque antes gobernó esa localidad bajo las siglas del PRD, se vio reflejada cuando en un mensaje a los policías que prácticamente se convirtió en un regaño, les pidió no difundir los hechos violentos que ocurren a diario en esa ciudad.

O sea, la mentalidad estrecha del edil es que si no se publican no ocurrieron, en lugar de ponerse a trabajar en serio para acabar con ese cáncer social, pero pues lo más fácil es evadir responsabilidades y culpar a otros de sus deficiencias.

Además, cuestionó cómo es que los y las periodistas en ocasiones se enteran antes que las autoridades, porque simple y sencillamente la gente, los vecinos de donde ocurren los hechos confían más en un o una comunicadora que en la autoridad.

Y lamentablemente no es la única autoridad que piensa que si las notas de matanzas dejan de aparecer en la prensa ya con ello regresará la paz a sus regiones, pero no es así, no se puede tapar el sol con un dedo.

Los medios de comunicación somos solo un reflejo de lo que ocurre en nuestro entorno y como tales estamos obligados a dar a conocer la realidad, si pretendemos que impera la paz y la tranquilidad en una zona convulsionada por la violencia como Cajeme y otras del estado, estaríamos mintiendo y se perdería credibilidad, esa, que le falta a muchas autoridades.

Elegirán hoy morenistas a sus consejeros para asamblea nacional

Este sábado se efectuará en todo el país la consulta para para elegir a los consejeros que participarán en la asamblea nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y son muchos los y las aspirantes.

Este proceso ha ayudado a que muchas personas, incluyendo comunicadores, se “destapen” repentinamente como morenistas y busquen la mencionada representación.

El procedimiento de selección será sencillo y ello podrá complicar los resultados, porque loa interesados en votan solo requieren acudir al lugar de elección, identificarse con la credencial de elector y llenar un formato emitiendo el voto por quien considere la mejor opción.

Cabe señalar que el proceso de selección se realizará en los 300 distritos electorales en el país, así que habrá mucho movimiento este día y esperemos cómo les va a los reales morenistas porque de repente surgieron muchos y la inconformidad es que no han hecho talacha a favor del partido.

Aprovechan bomberos uso de drones para detectar vehículos y personas en riesgo

Los elementos de Bomberos de Hermosillo han aprovechado el uso de la tecnología para detectar vehículos varados en esta temporada de lluvias y evitar tragedias.

Durante la copiosa lluvia del jueves, lograron detectar mediante el uso de drones, dos vehículos embancados sobre el río San Miguel, uno a la altura de Estación Zamora, en donde quedó un automóvil sedán azul, cuyo tripulante alcanzó a ponerse a salvo.

Asimismo, a la altura del ejido La Victoria, fue hallada otra unidad que quedó atorado al tratar de cruzar un arroyo y ante el riesgo de una crecida por aguas arriba, los bomberos ayudaron a los tripulantes, quienes estaban a bordo, para sacarlos del sitio que es sumamente arenoso.

