Las lluvias son bienvenidas pero provocan dolor de cabeza a vecinos

Para los hermosillenses la lluvia es motivo de regocijo pero también de preocupación, porque sabemos que al ser tan escasa la infraestructura pluvial de la ciudad y en los hogares no es la adecuada se crean encharcamientos, baches, las goteras y para colmo a eso le sumamos que muchas personas hacen caso omiso de los llamados de prevención y ocurren accidentes, como ayer cuando un menor fue rescatado de un arroyo en la colonia La Cholla.

Cuando llueve en Hermosillo prácticamente la ciudad se paraliza porque muchas de las calles se vuelven ríos y eso dificulta los desplazamientos de vehículos y aquellos que se aventuran quedan varados, lo que provoca más embotellamientos y caos vial.

Ni qué decir de los cortes de energía que provocan que dejen de funcionar los semáforos con el consabido riesgo de accidentes, por la falta de una cultura vial que nos debería indicar el pase de uno y otro vehículo en forma alternada, lo cual no ocurre, porque todos quieren pasar primero y ahí vienen los accidentes.

Cabe reconocer la disposición de las agrupaciones de auxilio como Bomberos y efectivos policiacos, que hacen su mayor esfuerzo por garantizar la seguridad de los hermosillenses, pero definitivamente no pueden estar en cada cruce o en cada arroyo, de ahí la importancia de que todos tomemos conciencia y asumamos nuestra responsabilidad para cuidarnos y evitar accidentes que pueden resultar fatales.

Por lo pronto las lluvias ya han contribuido a la recuperación de los mantos freáticos, incluso la presa local Abelardo L. Rodríguez ya está recibiendo las primeras avenidas de agua, pero todavía es insuficiente para garantizar el abasto doméstico, por lo que se requiere que las personas cuiden este recurso que cada vez es más escaso.

Lamenta sociedad actuación policía causante de accidente fatal

Luego del mal sabor de boca que ha dejado en la sociedad la participación de un elemento de la Policía Municipal en el accidente ocurrido la noche del domingo en la carretera 100, en donde el oficial perdió la vida en el sitio y horas después murieron dos primitos de cuatro años y su abuela de 60 años, otro elemento de la corporación provocó una movilización este martes cuando estuvo lanzando balazos durante una riña con su pareja.

Cierto es que todos somos humanos y cometemos errores, pero pues que malitos se han visto estos oficiales que a sabiendas del riesgo de conducir en estado inconveniente, o rebasar en una rúa cuando traes auto de frente, hayas incurrido en esos errores y lo peor ocasionado ese tipo de accidente fatal.

En redes sociales los hermosillenses han lamentado los resultados de este trágico accidente y sobre todo porque la familia afectada no ha recibido ningún apoyo por parte de la familia del responsable.

Entendemos que el accidente ocurrió en el vehículo particular de oficial, quien estaba fuera de turno, por lo que la corporación no tiene responsabilidad, pero la familia perjudicada está en dificultades para sufragar los gastos funerarios y hospitalarios, por lo que es urgente que la familia del responsable se acerque y aunque no hay manera de remediar el daño porque nadie le devolverá la vida a sus víctimas, al menos se deben hacer cargo de los gastos.

Ni qué decir de lanzar disparos al aire para amedrentar a la pareja, lo que provocó la activación de un código rojo, sin embargo, la fémina tras hacer el reporte, tal vez por miedo, no ratificó la denuncia por lo que el oficial no fue detenido ya que no estaba en el sitio.

Empero, los vecinos lo señalaron como responsable y la fémina tras múltiples llamados del número de emergencia finalmente contestó y dijo que estaba bien, pero se había retirado del sitio, por lo que no hubo denuncia y el agente quedó impune.

