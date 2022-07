Trágico inicio de semana con ocho muertos en dos accidentes carreteros

Apenas hace unos días comentábamos el incremento en los accidentes en la ciudad y este domingo nos desayunamos con la ingrata noticia de cinco jóvenes muertos en un choque de frente en la carretera a Bahía Kino, entre ellos tres estudiantes de bachillerato de ese poblado y otros tres fallecidos en la carretera Hermosillo-Ures, incluyendo un bebé.

Lamentablemente, en el segundo caso, a decir de testigos del percance ocurrido poco antes de las 23:00 horas del sábado, en ambos vehículos encontraron huellas de que el alcohol estuvo involucrado, e incluso, uno de los conductores, quien falleció, tenía en sus manos un bote con cerveza.

Y esto, aunque no nos guste admitirlo, no es culpa de las autoridades, porque habrá quien diga ¿y dónde estaban los policías, los filtros, etcétera? Esto es cuestión de educación, de que todos y cada uno de nosotros debemos saber que el alcohol y el volante no se mezclan, sin embargo, siempre pensamos que a nosotros no nos va a pasar, y tristemente sucede.

Muchos cuestionan los filtros para detectar alcoholemia, y en muchos casos, cuando los policías son probos o decentes, funcionan.

Sin embargo, muchos pueden pasar el filtro y abrir el bote de cerveza que traían guardado, y otros más hasta preguntan en donde están localizados para evadirlos y ahí es donde suceden las tragedias, porque elegimos conducir alcoholizados y poner en riesgo nuestra vida, la de quienes nos acompañen y de quienes se crucen en nuestro camino.

Es sumamente triste ver el dolor de las familias que pierden a jóvenes en plenitud de la vida, con todo un camino por delante, con sueños, con deseos de superación, o cortar la vida de un bebé de tres meses, así como de su joven madre.

En pocas palabras, es una manera muy trágica de iniciar una semana, con ocho personas jóvenes, sanas, en dos accidentes, que pudieron haberse evitado…

Esperemos que arresto de “El Duranguillo” traiga algo de paz a Altar

De “chiripa” pero qué bueno que se logró el arresto de un presunto líder de un grupo criminal que opera en la zona de Altar, en donde no se mueve un dedo si los delincuentes no lo autorizan.

Si usted observó los videos que circularon abundantemente en redes sociales, los delincuentes “armados hasta los dientes” se pasean a sus anchas en esa zona, porque saben que tienen el control y que ningún civil los va a enfrentar.

Por suerte en el momento preciso elementos del Ejército hicieron su labor, los enfrentaron a balazos, lo que les causó una baja por bando y detuvieron a cuatro delincuentes o “generadores de violencia” como les llaman ahora.

Ayer, el gobernador Alfonso Durazo destacó la participación de militares en estas acciones que llevaron al arresto de Francisco, alias “El Duranguillo” junto a tres de sus secuaces.

De acuerdo con el mandatario, “El Duranguillo” con el arresto de este capo “se da un duro golpe a la delincuencia organizada y se avanza en la marcha para pacificar esta zona focalizada y todo el territorio estatal”, ojalá que así sea, porque parece que a últimas fechas se soltaron los demonios en todo el territorio sonorense.

Antes nos quejábamos de Cajeme, sin embargo, desde hace meses los tentáculos de este cáncer social se extendieron a Empalme, Guaymas, Caborca, Nogales, Altar, San Luis Río Colorado, y en Hermosillo, parece que están medio controlados, aunque a ratos hay “picos” en las ejecuciones, como ocurrió este inicio de mes.

Y ante el río de sangre que se ha incrementado en los últimos días, la gente ya está harta, por lo que ojalá con estas acciones empiece a bajar la violencia en la entidad y más cuando ésta perjudica a gente inocente.

Correo electrónico [email protected]