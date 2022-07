Habilitan camiones sin aire acondicionado

Algunos pasajeros prefieren esperar alguna unidad que si le sirva la refrigeración, pues resulta insoportable viajar en esas condiciones

A poco más de dos meses que entró el subsidio para el encendido de los aires en el transporte público por las altas temperaturas que se registran durante el verano en Hermosillo, aún circulan unidades con las ventanas abiertas porque no sirven o no tienen equipos de refrigeración.

Los usuarios del transporte urbano que viajaban en estas unidades, una de ellas, la ruta 4, tuvieron que usar una toalla, cartón o folder para echarse aire debido al fuerte sofoco que se sentía en el interior de las unidades y al aire hirviendo que entraba por las ventanas.

En las diferentes rutas se pueden observar camiones circulando con las ventanas abiertas o incluso cerradas, sin traer aire acondicionado, donde incluso el mismo operador tiene que pararse al pasar por una tienda de autoservicio para comprar agua u otra bebida para hidratarse por el intenso calor que se siente abordo de la unidad.

Algunos usuarios se quejaron con el operador por no traer el aire encendido, sin embargo respondió que eso no depende de ellos, sino de las empresas que no les dan mantenimiento a los equipos de refrigeración para poder prenderlos.

Debido al calor extremo que se registra en la entidad en esta temporada, los usuarios que están en las paradas, algunas veces dejan pasar un camión para esperar otra unidad porque no traen aire, lo que también les afecta directamente por las frecuencias que hay entre camiones que puede ser de hasta un hora.

Mientras que otros prefieren hacer uso de los vehículos de alquiler como taxis o aplicaciones para poder desplazarse cómodamente sin sufrir calor.

Pese a que las autoridades del Transporte en el Estado siguen realizando operativos para revisar que los camiones traigan el aire encendido como lo marca la Ley a partir del primero de mayo, y en caso contrario, aplicar sanciones, aún sigue circulando unidades que hacen caso omiso a esto, y donde el usuario es el más afectado.