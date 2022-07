Golea Pumas Femenil 4-1 a las Bravas en su visita al FC Juárez

El equipo de la Unam llegó a nueve puntos, colocándose en el segundo lugar de la tabla, mientras que Juárez se quedó con tres unidades, sumando su tercera derrota

Pumas Femenil volvió a la senda del triunfo, al vencer 4-1 a las Bravas de Juárez, devolviéndole la confianza a la estratega Karina Báez, que el partido pasado tuvo varias fallas en sus movimientos tácticos.

El conjunto felino tuvo que reagruparse y remontar un marcador adverso, cuando Paola González sorprendió al anotar un gol al 23′, que las obligó a desplegar un juego más ofensivo.

Las capitalinas dejaron los titubeos a un lado, cambiaron el rostro del equipo para el segundo tiempo, adelantaron líneas y la remontada se dio de manera natural.

Stephanie Ribeiro tuvo una noche afortunada, clavó el del empate al 54′, luego de ganarle la espalda a una defensa.

Esta anotación las llevó a prodigarse con los trazos largos y cinco minutos después, apareció Ribeiro una vez más para anotar el 2-1, aprovechando un rebote en el área, anotando su primer doblete del torneo.

Bravas no pudo aguantar la presión de las auriazules que no se contentaron con dos goles, se mantuvieron buscando el arco del conjunto de casa, hasta desesperarlas.

Dinora Garza fue de las más activas, bajando al mediocampo a recuperar balones, para abrir espacios para sus compañeras.

Al 72′, Marylin Díaaz anotó el 3-1 con un cabezazo que dejó sin oportunidad a la portera, Zoe Aguirre.

Lucía Rodríguez quien se ganó la titularidad a pulso, también dio uno de sus mejores encuentros, desbordando por la banda izquierda, y luego de tres avisos, no perdonó al 92′, para cerrar la cuenta con el 4-1, luego de un pase filtrado de Nathalia López.

Pumas llegó a nueve puntos, colocándose en el segundo lugar de la tabla, mientras que Juárez se quedó con tres unidades, sumando su tercera derrota.