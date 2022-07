Gana Pato O´Ward en Iowa en la Indy Car

El piloto mexicano obtuvo su cuarta victoria de Arrow McLaren SP en el serial estadounidense

El piloto regio Pato O’Ward consiguió su segundo triunfo del año en la IndyCar, tras conquistar la Hy-Vee Salute to Farmers 300, en Iowa.

El mexicano volvió a lo más alto del podio, tras llevarse el GP de Alabama, el 1 de mayo.

Fue la cuarta victoria del piloto de Arrow McLaren SP en el serial estadounidense y pareció como sacada de un libreto de película.

El inicio no pudo ser más perfecto. Tras salir desde el octavo cajón, O’Ward fue agresivo y rebasó a cuatro oponentes para colocarse cuarto. Posteriormente, en el tercer giro, se adelantó hasta el tercer puesto, que mantuvo gran parte de la carrera.

Pato inició una caza en el óvalo de Iowa sobre Josef Newgarden y Will Power, quienes eran primero y segundo respectivamente, pero la estrategia también fue fundamental.

En la vuelta 194, O’Ward adelantó su parada en pits, obligando a Power a cambiar su estrategia, para después rebasarlo en el giro 199.

Newgarden choca; Pato toma liderato

Tras liderar por más de 230 vueltas, Newgarden sufrió una falla mecánica, que provocó que se estrellara saliendo de la curva 4.

La bandera amarilla salió de inmediato, al tiempo que O’Ward tomó el liderato de la carrera para no soltarlo nunca más.

Pese a la insistencia de Power, el mexicano terminó 4″2476 adelante del australiano, para volver a lo más alto del podio y redondear un fin de semana en el que terminó segundo en la carrera del sábado en el mismo escenario.

Iowa, lugar de buenos recuerdos

En el óvalo de Iowa se han dado buenos resultados para Pato.

En 2018 triunfó en este circuito y selló el título de la Indy Lights, segunda categoría del serial estadounidense.

Mientras que en su debut en la pista como piloto de IndyCar, en 2020, el mexicano firmó su segundo Top 5, con un cuarto lugar.

El sábado, O’Ward se sacó la espina tras no terminar en Road America ni en Mid-Ohio, además del lugar 11 en Toronto, con un segundo lugar que renovó las esperanzas de pelear por el título.