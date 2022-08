Gabriel Soto encarnará a un trailero en nueva telenovela de Nicandro Díaz

Junto a Susana González protagonizan “Los Caminos del Amor” con todo el folclor de los traileros mexicanos

Susana González y Gabriel Soto serán los protagonistas de la nueva producción de Nicandro Díaz, titulada tentativamente Los Caminos del Amor.

La trama de este melodrama girará en torno a Guillermo Santos ‘Memo’ (Soto), un trailero quien descubre que tiene una hija Isabella (Camille) con su ex pareja Dani (González). Al enterarse decidirá ir a buscarlas con la ilusión de formar una familia, pero como todo buen melodrama su final feliz se verá truncado cuando se dé cuenta de que ambas ya han hecho sus vidas del lado de Fausto (Mark Tacher), el ambicioso marido de Dani.

“Es una trama muy bonita, hemos insistido mucho en que tenga valores, en que haya mucha ternura, amor al prójimo y es una historia donde la diferencia de clases sociales forma parte de algo muy importante, como suele ser en el género pero con un giro muy único.

“Estamos muy felices de empezar este proyecto lleno de amor, disciplina y colorido, estamos seguros de que les va a encantar, así que los invitamos a que caminen con nosotros los caminos del amor”, dijo el actor Gabriel Soto.

“Les vamos a presentar a una familia de transportistas traileros con este folclor, gusto y amor por su tierra y cada uno de los destinos que visitan, entonces hemos recreado eso con mucho colorido, además porque sabes que existe esta responsabilidad social al tener contenido que va dirigido a tanta gente, entonces queremos seguir presentando cosas positivas”, explicó Díaz durante el claquetazo oficial que dio inicio a las grabaciones.

Pese a que esta es la tercera telenovela consecutiva que Soto protagoniza, para él este personaje significó un reto completamente nuevo, pues tuvo que aprender a manejar un trailer en la vida real, al que en la historia bautizaron ‘El Correcaminos’, pero también tuvo que adentrarse de lleno en el mundo de estos conductores, sus retos y su camaradería.

Haciendo honor a ello, el actor de 47 años arribó a una de las locaciones de la trama conduciendo su nuevo medio de transporte, cuyo claxon resonó por los alrededores.

“Estoy muy feliz, contento y agradecido con mi empresa, con Nicandro, pero sobre todo con el público que me permite nuevamente estar en las pantallas y en sus corazones y con un personaje tan bonito, ahora de conductor y miren nada más el monstruo que estoy manejando. Se pensaría que es sencillo, pero es bien complicado y me he tenido que empapar también de la vida de estos personajes que es muy sacrificada y peligrosa.

“Así que estoy bien contento porque es un proyecto lleno de valores, de mucho amor, donde mi personaje es un tipo muy positivo, echado para adelante, le encantan los paisajes, disfruta la vida y luego hacerlo con este elenco que todavía no empezamos y ya tienen esta armonía tan bonita es increíble”, expresó Soto en entrevista.

Acompañados además de Tacher, Ximena Herrera, Sara Corrales, Mónika Sánchez, Alberto Estrella y Ara Saldívar, parte del elenco se reunió desde una locación al sur de la Ciudad de México para, en medio de una lluvia, que no dejaron acabará con los ánimos, dar el claquetazo de inicio a las grabaciones de la historia que pretende llegar a las pantallas el 7 de noviembre por Las Estrellas.

“Estoy feliz de la vida de trabajar otra vez con Nic, es una historia preciosa que yo sé que será entrañable para el público, que van a disfrutar porque es familiar, linda, con mucho colorido y personajes divinos además dos niños: Andrés y Camille que los van a enamorar.

“No podía dejar pasar esta historia y aquí estoy muy feliz, deseénnos toda la suerte del mundo y espero que nos acompañen en durante todo este proceso”, expresó González emocionada.