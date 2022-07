Explota Christian Nodal contra Bad Bunny

En esta ocasión, el cantante sonorense lanzó críticas al reguetonero y a la música que ofrece a sus fans

Nuevamente, el cantante Christian Nodal se ha vuelto a meter en polémica. Ahora por arremeter contra otro compañero de profesión muy popular alrededor del mundo.

En esta ocasión criticó al puertorriqueño Bad Bunny y la música que ofrece a todos sus fans.

En una entrevista, el sonorense habló sobre los diferentes géneros musicales y lo que cada uno implica.

Nodal aseguró que grabar un tema requiere de mucho trabajo y creatividad por parte de los artistas. Fue entonces que se lanzó contra Bad Bunny y afirmó que a él jamás se le habría ocurrido escribir letras como las del intérprete de Yonaguni.

“Yo también respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendejadas y decir estupideces hay que tener talento. A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como: ‘si tu novio no te mama el culo, pa’ eso que no mame’, pero hay que tener talento para hacerlo”, dijo refiriéndose al tema “Safaera”.

Con ese comentario, Nodal concluyó la indirecta para el reguetonero y continuó conversando sobre lo feliz y satisfecho que se siente con su música, por lo que no experimentaría, por el momento, en otro género.

Finalmente, el ex de Belinda aseguró que, pese a que no desea que a ningún colega le vaya mal, sí espera que su género sea más valorado. Y lamentó que el público tomen más en cuenta otros géneros, canciones y letras que no tienen mensajes positivos en sus vidas.

Incluso, el músico considera que esos artistas tienen mucho más atención que “la gente que sí compone, que sí canta y que sí ha dedicado tiempo”.