Exhortan autoridades de Salud a prevenir accidentes en el hogar

En la temporada vacacional que está por iniciar, se debe vigilar a las y los menores

Debido a que en temporada vacacional las y los niños tienen más tiempo libre, son más propensos a sufrir accidentes en el hogar, por ello la Secretaría de Salud, a través de Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (Coepra), recomendó supervisar a menores de edad durante esta temporada.

La dependencia estatal detalló que los accidentes más comunes son caídas (fracturas de extremidades), quemaduras e intoxicaciones.

Señaló que ahora que las y los menores pasan más tiempo en casa, madres, padres o tutores pueden realizar una revisión visual para determinar si hay o no factores o zonas de riesgo que favorezcan los accidentes en casa, tal es el caso de escaleras, mesas, contactos eléctricos o frascos de medicamentos.

La instancia de salud añadió que, en cuanto a los productos de limpieza, estos se deben de guardar en lugares donde niñas y niños no los tengan a su alcance. También se debe etiquetar claramente los productos, pues en ocasiones los líquidos intoxicantes son vaciados en botellas de refrescos o en frascos sin etiquetar.

Agregó que la asfixia por ahogamiento se puede evitar al no dejar bañeras, tinas, albercas y contenedores al acceso de menores, mismos que deben ser tapados aunque tengan poca agua.

Otra de las recomendaciones que Coepra ha emitido es cubrir ollas de comida y no dejar que los mangos de los sartenes sobresalgan de la estufa, ya que el líquido caliente puede salpicar y producir quemaduras en la piel.

La institución médica puntualizó que, ante cualquier accidente en el hogar, hay que llevar a las y los menores a recibir atención médica y, en caso de una situación grave, llamar al número de emergencia 9-1-1, donde personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) ayudará con indicaciones necesarias y atención de emergencia.