Evita Ibáñez descalabro de Tuzos

Nicolás Ibáñez salvó el honor del Pachuca al anotar en tiempo de compensación el gol que les permitió sacar el 1-1 ante Mazatlán, rescatando el invicto.

Avilés Hurtado e Ibáñez levantaron de sus asientos a la afición que se dio cita en el Estadio Hidalgo, pero el gol se negó a caer.

Se toparon con un equipo que cerró espacios y jugó con orden, Mazatlán dominó por varios lapsos del partido, nadie podría creer que se trataba del equipo que marcha en el último lugar de la competencia por la forma en que se pararon en la cancha, complicando a los Tuzos y dejándolos sin balones a modo.

Desde la tribuna Eduardo “Chofis” López siguió el encuentro, luego de que la directiva lo anunció como el nuevo refuerzo del Pachuca.

Mazatlán inició como tromba el segundo tiempo, con un gol de Nicolás Benedetti al minuto 46, luego de un largo servicio del portero Nikolas Vikonis, dejando a la zaga del cuadro local parada.

El enojo del técnico Almada fue mayúsculo por la desatención de su equipo, que perdió fuerza con ese gol de vestidor.

El conjunto morado creció en el terreno de juego, se multiplicó para aguantar los embates de la ofensiva tuza, corrieron y metieron la pierna fuerte para que los delanteros no estuvieran cómodos.

Gabriel Caballero, el hombre que ganó cinco títulos de Liga con el Pachuca, se metió a la que fue su casa durante más de 9 años, para ponerlos a sufrir.

Los integrantes del conjunto porteño se pararon con valentía en la cancha, crecieron en la recta final y hasta la suerte estuvo de su lado para que los remates de la ofensiva del Pachuca no les arrebataran la victoria.

Pero al 90+3 apareció Ibáñez quien aprovechó un servicio de Avilés Hurtado y remató por el sector de la izquierda para dejar sin opción a Vikonis, anotando el 1-1, que le borró la sonrisa a la banca de los visitantes.