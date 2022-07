Escala a “otro nivel” pleito entre Toñita y Myriam Montemayor

Luego de la polémica la guerra de declaraciones, Toñita comentó que no sería mala idea una pelea en un ring contra su excompañera de La Academia

El conflicto entre Toñita y Myriam Montemayor está lejos de acabar.

Anteriormente, Myriam contó a medios que solicito una orden restricción en contra de su compañera de reality por supuestas amenazas de agresión física.

“Cuando una persona no tiene argumentos, cuando no es civilizada, cuando es tan rupestre, se atreve a decir ese tipo de cosas que, obviamente, lo dice la gente que es aficionada, no lo dice una persona que es profesional, que tiene carrera, que ha trabajado 20 años para tener un lugar en este medio”, comentó hace algunas semanas.

Pero Antonia Salazar aseguró que no ha recibido ningún documento legal.

“Todavía nada, cuando reciba un citatorio con gusto, es más, se los voy a poner en redes y les voy a decir: ‘miren, me llegó, voy a hacer fiesta’. Me asesoré con mi abogado y una cosa es que digas y otra que ejecutes. Por más de que me quieran meter al bote, acusar de misoginia, de negra, prieta, nada más no se les hace”, expresó.

En otro encuentro con medios, Toñita comentó que le parece buena idea que las dos se suban a un ring de boxeo para terminar de una vez con su conflicto, tal como se espera de Alfredo Adame y Carlos Trejo.

Voy a sacar dinero, de todo lo malo hay que sacar lo bueno y un pago por evento estaría bien bueno. ¿Yo quién seré? Espero no ser Adame. Unas patadas de bicicleta, voy a decir que sé jiujitsu”, dijo.

Finalmente, Toñita aseguró que Myriam es una exagerada y que también ha arremetido contra sus excompañeros en distintas ocasiones.

“Todos nos hemos burlado de todos y si ella dice que no es cierto, es una mentirosa, hay videos cuando se burla de Miguel Ángel, hay videos donde le dice ‘calabaza’ a Yuridia, por un vestido que traía, ¿hipocresía?”, finalizó.