Es Sandra Douglass presidenta de los Raiders

La nueva directiva tiene menos de un año que conoció al dueño de los Raiders, Mark Davis. Tuvieron charlas tras abrirse el puesto y se logró la contratación

Sandra Douglass Morgan, quien comandaba la Junta de Control de Juegos de Nevada, fue nombrada presidenta de los Raiders, anunció el equipo en sus redes sociales.

Sandra así será la primera mujer negra en asumir ese cargo en la NFL.

“Estoy encantado de unirme a ustedes mientras nos embarcamos en uno de los momentos más emocionantes de la historia de nuestra organización.

“Espero conoceros a cada uno de vosotros en persona en las próximas semanas”, les dijo Sandra a los empleados de la franquicia en una carta que obtuvo el diario.

Morgan fue la primera afroamericana en ser presidenta de la Junta de Control de 2019-2021.

El anuncio oficial se hará en el Allegiant Stadium.

“Déjenme ser clara: no estoy aquí para evitar o eludir los problemas o preocupaciones que deben abordarse. He considerado larga y reflexivamente unirme a ustedes, y lo he hecho porque creo en la promesa de los Raiders. Lo más importante es que creo en sus valores fundamentales de integridad, comunidad y compromiso con la excelencia”, agregó en la misiva.