Enjuiciarán por fraude a Shakira

Sus abogados señalan que ella confía plenamente en su inocencia y, por lo tanto, no acepta una conformidad

La cantante Shakira optó por ir a juicio en lugar de aceptar un trato ofrecido por los fiscales españoles para resolver las acusaciones de que cometió fraude al Gobierno de España por 14.5 millones de euros (15 millones de dólares) en impuestos, dijo su equipo de relaciones públicas el miércoles.

“(Shakira) confía plenamente en su inocencia y, por lo tanto, no acepta una conformidad “, mencionó la firma Llorente y Cuenca en un comunicado.

La Fiscalía española la acusó en 2018 de evadir el pago de 14.5 millones de euros en impuestos sobre la renta obtenida entre 2012 y 2014. La estrella pop colombiana se enfrentará a una posible multa y pena de prisión si la declaran culpable de evasión fiscal.

La firma de relaciones públicas de Shakira dijo que la artista que no tiene deudas tributarias pendientes, pues ha depositado la cantidad que supuestamente debe en la Agencia Tributaria española.

La residencia de la cantante, de 45 años, está en el centro del caso. Los fiscales alegan que vivía principalmente en Barcelona, España, a pesar de tener una residencia oficial en las Bahamas.

De momento no hay detalles disponibles sobre el trato que le ofrecieron los fiscales. Tampoco se ha fijado fecha para el juicio.