No deben suspender autoridades venta de cerveza y licor en estadios y gimnasios

Los deportistas profesionales cobran mucho dinero y los propietarios de equipos no podrán pagar sus sueldos con lo captado por concepto de entradas a los estadios y gimnasios, por lo que es necesario la venta de cerveza y licor a los aficionados que acuden a presenciar un juego o partido. Por más que se llenen los estadios, los recursos no alcanzar para mantener un buen espectáculo.

La senadora del partido Movimiento de Renovación Nacional (Morena), Lilia Margarita Valdez Martínez, propone que la prohibición de publicidad y venta de los productos con contenido alcohólico en espacios destinados al acceso público para el desarrollo de actividades deportivas a las cuales asistan menores de edad. A lo mejor la propuesta fue mal planteada por la legisladora.

Esta medida no puede aplicarse en los estadios en donde juegan profesionales, que cobran un dineral a los dueños de los equipos. En los estadios y gimnasios ya no se puede cobrar más por entrada, por lo que se tienen que respaldar con la venta de productos en el interior, entre ellos la cerveza y el licor. Además, toda la vida se han vendidos estos productos y no pasa nada.

Los aficionados toman cerveza como refresco y les compran a sus hijos otro tipo de bebidas. Además, nadie va a emborracharse un estadio o gimnasio, sino a disfrutar un buen encuentro deportivo…Lo que sí se podría hacer es, no dejar entrar a personas que vayan en estado de ebriedad, porque esto sí sucede. Cuando llegan a los estadios ya van borrachos.

Los propietarios de los equipos cada vez batallan más para pagar los altos salarios de los deportistas, por eso ha disminuido el espectáculo. En el béisbol, nuestro deporte regional (hasta ahora, porque el futbol viene empujando muy fuerte), los equipos profesionales ya no contratan a grandes figuras de Grandes Ligas, como antes, no importan que ya vengan de “bajada”.

Siempre es atractivo para la afición ver en el terreno de juego a un jugar de Grandes Ligas, o exjugador…Lo que sí miramos, son peloteros que van subiendo y en dos o tres años ya los vemos en la “gran carpa” …La propuesta de la senadora Valdez Martínez, creo que se tienen que modificar y prohibir la venta de cerveza en los estadios y gimnasios amateur, juvenil e infantil.

Dios nos benefició con un mes de julio muy llovedor en Hermosillo y Sonora

No nos podemos quejar por falta de lluvias en Hermosillo porque llovió casi todos los días del mes julio. Aunque sabemos que a muchas familias les va muy mal en sus humildes viviendas, el agua son más los beneficios que nos trae a toda la comunidad…Todavía ayer, 31 de julio. llovió desde que inició el día, en la madrugada, y permanecieron los “chipi-chipi” durante todo el día. No recuerdo haber visto un mes de julio tan llovedor, esperamos que así continúe agosto.

Tengo entendido que las lluvias fueron generalizadas en todo el estado de Sonora, desde los valles del Yaqui y Mayo, hasta las regiones de los municipios del río de Sonora y la sierra. Qué, bien. Si nosotros estamos contentos, con más razón los ganaderos y agricultores. A parte de afectar las lluvias a muchas familias en sus viviendas, también perjudican a las personas que trabajan al aire libre, como vendedores ambulantes, ya que mucha gente no sale de sus casas, así como a los constructores de viviendas, que no pueden trabajar mientras está lloviendo…Así las cosas.

Este lunes 01 regresan a sus labores burócratas federales, estatales y municipales

A partir de este lunes los trabajadores de los gobiernos federal, estatal y municipal regresan a sus actividades en forma normal, después de dos semanas de un merecido descanso…Ahora, saldrán, si es que así lo deseen, los empleados que estuvieron de guardia en las dependencias.

A como está la situación económica, muchos prefieren trabajar y que se los paguen, aunque el descanso físico también hace falta al cuerpo y, el mental, ni se diga.

Por mi parte, seguiré aquí informándoles, ya después tomaré unos días de asueto. Y, como dice el dicho popular, no tengo para quedarme, menos para salir de vacaciones…Pero hay salud, gracias a Dios…Hasta Aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

