Los gobernantes ya están preparando su primer informe de labores

El Gobernador Alfonso Durazo Montaño y el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, han estado muy ocupados en el período vacacional de la burocracia. No se pueden dar el lujo de salir de vacaciones porque apenas tienen 10 meses en sus respectivos cargos públicos, por eso, mientras todos los trabajadores de los gobiernos estatal y municipal están gozando de su período de descanso que le corresponden por ley, ellos siguieron de frente.

Además, ambos tienen mucho que hacer, más cuando estamos en temporada de lluvias y que en algunos lugares estas están causando estragos. Ayer el gobernador anduvo de gira por el norte del estado, mientras que el alcalde continuó recorriendo los barrios y colonias de Hermosillo, como lo ha hecho desde que inició su administración.

Qué bueno que Durazo y Astiazarán tienen muy claro que llegaron a sus puestos de gobierno a trabajar y que ya habrá tiempo para descansar.

Además, ya van a cumplir un año en la administración y si no se apuran no van a tener nada que informar…En Hermosillo el Toño no tendrá problemas, porque lo que sea de cada quién, ha trabajado muy duro desde el primer día de su gobierno, por su parte el gobernador trae muchos proyectos en puerta, que se espera que “aterricen” en un mediano plazo…o largo plazo, pero que se hagan una realidad. Durazo anda buscando el lugar de donde informará al pueblo de Sonora.

Esperemos que informen de hechos “y no de castillos en el aire”

Vamos a estar al pendiente de los informes, tanto del gobernador Alfonso Durazo Montaño, como del presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, que serán el próximo mes de septiembre, cuando cumplan un año de labores. Ojalá informen con la verdad y no solo para cumplir con una obligación constitucional, que es común…Un gobernador pavimentó la carretera Hermosillo- El Desemboque y todavía no hay nada.

Esta carretera es la que va por la costa de Hermosillo, al final de la calle 36, pero todavía no hay nada y continúa en malas condiciones. Con esta rúa, la gente de Hermosillo viajaría con más confianza a Puerto Peñasco y se ahorraría horas, en tiempo.

A como está actualmente, las personas que quieran ir a Peñasco tienen que hacerlo por Caborca o, seguir de frente por la carretera Santa Ana- Sonoyta y, de ahí, bajar (regresar) por otra carretera hasta llegar al puerto.

Por eso son pocas las familias de Hermosillo y de otros municipios del estado que visiten Puerto Peñasco, un lugar excelente para pasar unas vacaciones…Un puerto tranquilo con sus paseos diarios en barco, con buenas comidas y bebidas…Muy buenos hoteles y restaurantes. La economía fuerte es la pesca y el turismo que llega de todas partes del mundo, principalmente de los Estados Unidos…Se realizan muchas actividades deportivas acuáticas. Los estadounidenses presentan sus shows de motocicletas y de autos de modelo atrasados, pero que cuestan más que los nuevos.

Recomendaciones de mi parte, viajar de día de Hermosillo a Caborca, luego tomar la carretera Caborca-El Desemboque y, al llegar a la Comisaría “Plutarco Elías Calles”, mejor conocida como la “Y Griega”, dar vuelta a la derecha hasta Puerto Peñasco, por una carretera de primera. Después de estar unos dos o tres días ya no querrá regresar…No es propaganda turística, pero he vacacionado en ese lugar, en donde el agua del mar todos los días se va, y a las horas regresa. Ese es uno de los atractivos turísticos…Dicen que este fenómeno solo pasa en dos lugares del mundo.

Las lluvias registradas en los últimos días han refrescado el ambiente en Hermosillo

Las lluvias registradas en últimas fechas han refrescado un poco a Hermosillo, es que ha estado lloviendo todos los días, esperemos que luego que termine la temporada de lluvias continuemos con un clima agradable. Al parecer ha llovido bastante como para mojar bien el subsuelo hermosillense, pero no hay que confiarse mucho. Hay que recordar que en Hermosillo solo tenemos dos meses de frío al año y 10 de calor…Nos conformamos con que las temperaturas no pasen de los 40 grados centígrados a la sombra. Con eso nos damos por bien servidos.

El problema es que entre más llueve más baches aparecen en las calles y avenidas de Hermosillo, pero este problema ya se va a acabar, porque ahora sí se está pavimentando con material de buena calidad. Pero, qué bueno que está lloviendo, porque el agua es vida y nuestra ciudad capital no cuenta con suficiente de este vital líquido para beber, ni para realizar otras actividades. Ni modo, aquí nos tocó nacer y vivir, adoramos nuestra tierra…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

