Aprovechan comerciantes período vacacional para subir precios a productos y servicios

Los comerciantes de Hermosillo aprovecharon las vacaciones de la burocracia para incrementar los precios de los productos y servicios básicos, incluyendo los alimentos de primera necesidad como la tortilla de maíz, el frijol, la azúcar, la papa, la sal, entre otros. La carne de res y de puerco ni se diga, estas todos los días cambian de precio. No hay autoridad que frene esta inflación que afecta a toda la población, principalmente a las familias de más escasos recursos económicos.

Mientras se incrementen los precios de los productos de lujo no hay problema, pero cuando los aumentos afecten a los productos básicos sí, porque es cuando la misma situación obliga a los miembros de una familia a cometer ilícitos, como robar. Es necesario que el Gobierno federal tome “cartas en este asunto”, en lugar de andarse peleando con todos los sectores de la población. El presidente Andrés Manuel López Obrador, es un político muy querido por la gente.

Debería de aprovechar esta situación que lo podría llevar a convertirse como el mejor presidente que ha tenido México en los últimos años. Actualmente tiene problemas con grupos del sector privado, esto tienen solución, pero es importante que atienda las necesidades de los más pobres que no encuentran la forma de que les alcancen los salarios para comprar los más indispensable para sobrevivir. Los precios en los productos y servicios se incrementan de un día para otro.

Esta situación afecta a todos los mexicanos, principalmente a los más pobres que no tienen de dónde echar mano para salir adelante. Muchas personas pagan con tarjetas de crédito, pero estas también tienen su tope y llega el momento de “reventar” porque ya no aguantan más, a sus propietarios no les alcanzan lo que ganan para pagar la deuda y es entonces cuando se ven presionados al no contar con recursos económicos para pagar sus deudas y la comida.

La gente solo compra lo básico y con medida ante el repunte inflacionario

Cuando empezó el período vacacional de la burocracia, los grandes supermercados que venden de todo, se vieron llenos de personas que compraban sin medirse, ahora, solo acuden para la compra de los productos básicos y con medidas muy estrictas. Esto me lo comentaron cajeras de dos centros comerciales. La gente de la clase media y media alta paga con tarjetas de debito y en muchas ocasiones se quedan “atoradas” al momento de pagar, porque no les alcanza.

Estas personas tienen que ir dejando sus productos en las cajas hasta que su saldo cubre bien lo escogido. Con mucha pena y con la frustración de no poder llevar todos lo necesario para el hogar, se tienen que quedar con lo más indispensable.

Hay familias que compran mandado cada semana y es mucha la diferencia en los precios de los productos de una semana a otra. Los comerciantes anuncian sus “ganchos” de ofertas y de todas maneras no pueden comprar los productos básicos.

En los talleres mecánicos y en los lugares de venta de neumáticos (llantas), los clientes han disminuidos en forma alarmante en comparación a otros años, cuando las familias mandaban a revisión sus vehículos. Las familias siempre hacían cambio de llantas para no tener problemas al salir fuera de la ciudad…Estas vacaciones no se registraron las ventas de otros años, debido a la crisis económica que estamos viviendo y a los altos precios de los productos y servicio.

El Gobierno federal debería de ser vigilante para que los productos básicos no aumenten de precio

El Gobierno federal debería de cuidar que los precios no se elevaran tanto, principalmente de los productos básicos (comida) como lo hacía antes a través de la secretaría de Industria y Comercio. Los mexicanos no queremos llegar a la situación por la que están pasando otros países del mundo, principalmente de América Latina, que la población sale huyendo por necesidad, tratando de llegar a como dé lugar, en su gran mayoría, a los Estados Unidos. Hay que ir a la Unión Americana a vacacionar, pero no a causar lástima, que es lo está sucediendo ahora con tantos ilegales.

Son importante los diálogos entre los gobiernos y los empresarios para crear fuentes de empleo, porque el desempleo ha rebasado todos los límites, en donde personas de muchos estudios, preparadas, egresadas de universidades, anden tocando puertas en busca de empleo sin recibir una respuesta positiva. También hay otras personas maduras, que a los 40 años ya no encuentran trabajo. La situación está muy difícil en México, pero también en nuestro Sonora. Hay desempleo.

Muchos jefes de familia salen de sus casas en busca de empleo y no lo encuentran y, después de mucho tiempo de recibir negativas, es cuando vienen los malos pensamientos y buscan la forma de salir adelante y, como el Diablo nunca muere, se involucran en trabajos ilegales y, como no nacieron para eso, los captura la policía y es cundo el problema se agrava más…Abran los ojos gobiernos, paren orejas, muchos jóvenes se nos están echando a perder…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson