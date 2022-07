Para enero del 2023 todos los alumnos de educación básicas llevarán sus uniformes

Para el mes de enero de 2023 podrán ir bien uniformados todos los alumnos de educación básica del estado de Sonora, informó Aarón Grajeda, secretario de Educación y Cultura (SEC) en la entidad…Habrá niños que todavía les queden los del ciclo escolar pasado, pero a la mayoría no, ya que en las vacaciones se pegan un estirón y engordan los chamacos, porque se la pasan pegados al refrigerador…Los uniformes son gratuitos para las familias, pagados por el Gobierno estatal.

A las niñas y niños que todavía le quedan los uniformes del ciclo escolar pasado los pueden llevar desde el primer día de clases, mientras les llegan los nuevos, que se componen de blusa, falda y zapatos, así como un uniforme deportivo… El uso de uniforme les ahorra dinero a los padres de familia, además no andan batallando por las mañanas preguntándose ¿qué le pongo a mi niña o niño? Fue una buena idea del Gobierno del Estado en otorgar uniformes a los estudiantes de educación básica (jardín de niños, primaria y secundaria). Son cosas que se deban de aplaudir.

Fue en la administración del Gobernador Guillermo Padrés Elías, cuando se entregaron por primera vez uniformes escolares …Claudia Pavlovich Arellano siguió con esta tradición y ahora Alfonso Durazo también la retoma. Qué bien…

Les comentaba hace unos días que todos los gobernadores han aportado todos sus esfuerzos y sus capacidades para sacar adelante al estado…Padrés le llevó agua a Hermosillo desde la presa de El Novillo y construyó el Estadio Sonora, también en Hermosillo…Otros gobernadores han hecho lo propio en sus sexenios.

Qué bueno que todos los chamacos y chamacas van a ir vestidos igual, para que no haya discriminación en los planteles educativos, porque usted sabe como es la “grilla” en esas edades, tanto en primaria como en secundaria…Ahora solo falta que informen si habrá desayunos escolares igual de nutritivos que el pasado ciclo escolar, o mejorará…

Los uniformes están bien, son de muy buena calidad, a la altura de las escuelas de paga de Sonora. Solo falta que los niños y jóvenes los cuiden bien para que aguanten todo el año escolar. El regreso a clases “ya está aquí”.

De aquí en adelante se estará brindando más información con relación al próximo ciclo escolar. Lo que sí me comentan padres de familias que todavía no se les ha dado una “manita de gato” a los planteles educativos y que muchos de ellos requieren más que eso… Me imagino que todo eso ya lo tiene bien planeado el secretario de Educación y demás dependencias de gobierno. La SEC solo se encarga de la cuestión educativa, pero hay otras dependencias encargadas de reparación de las escuelas…También es importante poner vigilancias en los planteles para evitar robos.

Entrega el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, entrega de parques rehabilitados

Como parte del esfuerzo para construir comunidad a través de la recuperación de espacios públicos de convivencia familiar en Hermosillo, el presidente Municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, entregó formalmente a residentes las obras de mejora en el parque de Las Quintas, en las que se invirtieron 290 mil 142 pesos… Al encuentro acudieron personas con gran arraigo en el sector, como Ángel Olmeda Flores, residente de esta colonia durante los últimos 45 años.

En conjunto constataron que el parque cuenta con una nueva banqueta con guía podotáctil, la construcción de una nueva rampa para personas con limitación de movilidad, y ampliación de las cuatro ya existentes, además de reparación y pintado de bancas que ya había y colocación de dos nuevas, instalación de un cerco perimetral, pintado de guarniciones y limpieza en general.

Antonio Astiazarán conoció el compostero del lugar, donde se produce abono a partir de la hojarasca previamente seleccionada de los abundantes árboles existentes en el parque e intercambió impresiones sobre las opciones disponibles para fortalecer la coordinación entre ciudadanía y Gobierno Municipal. Compartió información sobre el modelo de participación ciudadana de los comités CRECES y el presupuesto participativo que incluye para financiar proyectos de mejora definidos por residentes de las colonias.

Recibió de presentes la propuesta de nombrar al parque de la colonia Las Quintas ‘Miguel Ángel Castillo Peralta’, como un homenaje póstumo por su activismo y compromiso con la mejora del entorno en este sector habitacional y el resto de la comunidad.

Se nos adelantó en el camino mi amigo-hermano, Manuel Ramón Arvizu; descanse en paz

Me llegó tarde la noticia de la muerte de mi amigo, mi hermano, Manuel Ramón Arvizu Gutiérrez, y fue hasta este martes cuando me enteré por parte de amigos de mi barrio, San Benito. Manuel fue para una camada más jóvenes que él, nuestro guía cuando estábamos chamacos, cuando vivíamos, unos por la calle Cuernavaca y otros por la Naranjo, cuando jugábamos béisbol en el campo que estaba frente al abarrotes El Baratero de Don Jesús Alegría, padre del Tránsito Alegría, que después de convirtiera maestro de la Universidad de Sonora…Qué tiempos aquellos.

El campo el baratero, así le llamábamos, por encontrarse frente al abarrotes de don Jesús, en la esquina que forman la calle Naranjo y Nayarit…Manuel era mayor que nosotros, un grupo de pequeños que practicábamos el béisbol, que nunca dejó que nos descarriláramos y así fuimos creciendo…Fue hermano de Joaquín Fernando, que muriera hace relativamente poco tiempo. Los Arvizu fueron hijos de don Ramón, que conformó una familia de policías, entre ellos Ramón, hijo de un primer matrimonio, luego Manuel Ramón y Joaquín Fernando…y le siguieron los nietos.

Manuel Ramón fue un buen amigo, hermano y guía para nosotros, también fue un buen hijo de doña Ana Gutiérrez y don Ramón, si no fuera por él, quién sabe qué hubiéramos sido…Me pudo mucho no poderlo ver para darle un último adiós, es que nadie me informó. Espero que Dios le tenga apartado un lugar especial, porque en vida fue un ejemplo a seguir…Descanse en paz…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

