Debemos cuidar el agua sin que haya necesidad de un programa de concientización

Los sonorenses debemos de cuidar el agua, porque vivimos en un estado desértico, sin que haya necesidad de que las autoridades inicien programas de concientización para cuidar el vital líquido.

En estos últimos días, la empresa Agua de Hermosillo, se ha “rematado” al dejar sin agua a la mayor parte de la población, sin comunicárselo a sus clientes un día antes o, horas antes de los cortes. Entendemos que los desperfectos en las líneas de distribución no avisan, pero en estos tiempos modernos hay muchas formas de comunicación inmediata con la ciudadanía.

Muchas familias cuentan con tinaco, pero otras no, por lo que tienen que acudir con familiares a pedirles agua y, como esta no se le niega a nadie, llevan en baldes de perdida para los sanitarios. La bañada es lo de menos, más en este período vacacional, en donde las oficinas de gobierno no prestan servicio al público, solo las dependencias recolectoras de dinero…y de basura también.

En Hermosillo, en esta administración municipal no falla la recolección de basura, como en anteriores trienios. En mi domicilio, a las 5:00 de la mañana ya está el carro afuera. Excelente servicio.

Imagínese usted sin energía eléctrica y sin agua potable, pues el acabose. Desde que empezaron los nublados, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha estado fallando todos los días con cortes en el servicio. Todavía no empieza a tronar el cielo con tantos rayos y relámpagos, y en empiezan los cortes de energía…

Hay ciudades del país que todos los días llueve muy fuerte y con muchos truenos y la luz no se va, como ejemplo tenemos la Ciudad de México, que es raro quedarse sin el servicio. En Hermosillo siempre ha existido este problema y, al parecer, no tiene solución.

Ojalá se restablezca el servicio de agua potable a todo el municipio de Hermosillo, porque con estos calores de más de 40 grados centígrados a la sombra, es fácil deshidratarse. No hay necesidad de andar en el sol, dentro de sus casas y en sus trabajos, también se deshidrata uno sin tomar agua…

La mayoría de los habitantes de Hermosillo, y creo que, de Sonora, bebe agua de las llaves, menos del 10 por ciento compra agua purificada en garrafones, por la sencilla razón de que los bajos salarios que se pagan en los gobiernos y en sector privado no alcanza para darse “lujos”.

Ya se acabaron los tiempos en que solo el hombre, padre de familia, trabajaba, ahora por necesidad, la mujer, madre de familia, también, lo tienen que hacer, mientras que los chamacos (sus hijos) los dejan por ahí encargados, con familiares, principalmente o, con las abuelas, que vuelven hacerle de madres…Y cada día la situación está más difícil, porque todos los servicios cada día están más caros, y no se diga de los básicos, como los alimentos. Hace falta una buena coordinación entre los gobiernos con los empresarios para detener las alzas.

Hace falta que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se “baje del macho en que anda montado” y que los empresarios le entren al diálogo en donde todos salgamos ganando, porque no se trata de que solo los ricos de hagan más ricos, ni los pobres más pobres, sino que los salarios alcancen como como dice la Constitución. Los salarios que se pagan ahora solo sirven para mal comer, por eso los trabajadores hacen como que trabajan…Esa es la realidad. Necesitamos ponernos las pilas y que los gobiernos apoyen a los pequeños empresarios. Que no se cierren.

Roban trailer con mil 600 garrafones de agua en NL

Después de golpear al chofer de un trailer, dos hombres armados se encargaron de robar la unidad la cual iba cargada con mil 600 garrafones de agua; se encontraba por la carretera a Reynosa, Tamaulipas. Sometieron al conductor cuando este se había detenido a descansar, se lo llevaron al camarote de la unidad y después lo liberaron en la autopista al aeropuerto. Esto ocurrió en la Carretera Libre Monterrey a Reynosa, Kilómetro 5, en Guadalupe, NL.

Este asalto fue reportado alrededor de la 01:00 horas del pasado sábado en el kilómetro 5, en Guadalupe. La información que proporcionó el chofer a las autoridades fue que dos hombres se acercaron por la ventanilla del tractocamión para golpearlo y llevárselo en la unidad. Minutos después de estos hechos lo liberaron, y como le fue posible, llegó a una empresa donde reportó el robo y pidió apoyo a las autoridades.

Deben autoridades voltear la vista a las colonias en donde familias han sufrido daños por las lluvias

Sería bueno que las autoridades voltearan la vista hacia las colonias periféricas, en donde las lluvias de los últimos días han afectado sus viviendas de cartón. El agua de las lluvias trae muchos beneficios a las mayorías, pero a estas familias los afectan al no tener una casa de material.

Las autoridades municipales y el Gobierno del Estado deben ponerles más atención a estos vecinos en los 72 municipios de la entidad.

La afectación es general, mientras algunos sectores de la población celebran que llueva, cientos de familias sufren cada vez que se registran los aguaceros.

AMLO genera “controversia médica” con arribo de cubanos

El presidente López Obrador presentó en Nayarit a los primeros 54 médicos cubanos que contrata su gobierno, para zonas rurales y marginadas; la contratación se da en medio de una controversia entre médicos mexicanos que demandan plazas, a los que se suman adversarios de la 4T….Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios

