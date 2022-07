Mucha tranquilidad en el Centro Histórico de Hermosillo

Mucha tranquilidad en el Centro Cívico de Hermosillo, durante la semana que acaba de pasar, debido a las vacaciones de los empleados de los gobiernos federal, estatal y municipal. Aunque existen guardias en las dependencias, la mayoría de los trabajadores burócratas disfrutan de un merecido descanso después de atender a miles de ciudadanos en las diversas dependencias. Las vacaciones continuarán una semana más…Qué bien. También en algunas oficinas del sector privado salieron de vacaciones la mitad de sus empleados, para no cerrar los negocios.

Los que se la han pasado llenos de personas son los grandes supermercados a pesar de los altos precio de los productos. El consumidor ya no siente lo duro, sino lo tupido, y no hay autoridad que lo defienda.

Antes el Gobierno federal entraba en defensa de las clases más necesitaba contralando los precios de los alimentos, pero ya no. Los comerciantes les ponen los precios que quieren a sus mercancías, porque a ellos también todo lo compraron más caro. Esta es una cadenita, pero el último consumidor es el que paga “todos los platos rotos”.

Ahora si que ni el “Chapulín Colorado” no puede salvar y, como dice el Buki mayor, ¿A dónde iremos a parar? …Cuando suben de precio que no son de la canasta básica se afecta a la ciudadanía, pero cuando son los alimentos del consumo popular como el frijol, arroz, azúcar, sal, leche, tortilla, verduras, frutas y carnes, entre otros, es imposible comprar, no alcanza los salarios que se pagan en el gobierno ni en el sector privado…Mucha gente de Hermosillo se está yendo a los Estados Unidos, aquí cerquita al estado de Arizona, para estar a cuatro horas de los suyos.

En la mayoría de los casos se va primero el jefe de familia y, después, ya que se afianza más o menos en un trabajo, se va el resto de la familia…Al poco tiempo trabajan todos los que están en edad de hacerlo…

Esto es lo que quiere el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que los “gringos” nos den trabajo y que, desde el extranjero, mandemos dinero para fortalecer la economía nacional, porque su gobierno, no tiene capacidad para dar empleo. López Obrador cree que es fácil trabajar en Estados Unidos, pero no sabe por lo que pasan los mexicanos allá.

El Presidente se la pasa presionado al gobierno estadounidense para que se les brinde trabajo a los mexicanos, pero al interior no hace nada, sino todo lo contrario. Está de pleito con todos los sectores de la comunidad, entre ellos el sector privado y, así, no se puede gobernar, menos sacar adelante a un país rico, como lo es México. Dicen que México es tan rico que no se lo han podido acabar los políticos…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson