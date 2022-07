He conocido a muchos gobernadores de Sonora y todos han hecho su mayor esfuerzo

El Gobernador Alfonso Durazo Montaño habla como si estuviera descubriendo el “hilo negro” en la administración pública, cuando no es así. Llevo cubriendo las actividades de los gobernadores Alejandro Carrillo Marcor, Samuel Ocaña García, Rodolfo Feliz Valdés, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Armando López Nogales, Eduardo Bours Castelo, Guillermo Padrés Elías y Claudia Pavlovich Arellano y, todos ellos han hecho su esfuerzo para que Sonora sea lo que hasta ahora es.

Todos ellos son sonorenses distinguidos por la sociedad…Don Alejandro ya murió, los demás, por ahí andan y continúan en la lucha desde sus trincheras para que a Sonora le vaya bien.

El mandatario, dijo este jueves en Ciudad Obregón, que a pesar de que recibió un gobierno en quiebra, estaba llevando apoyo a los cajemenses. El Gobierno no es una empresa como para “quebrar” y Durazo lo dijo con una tranquilidad espantosa. Ahora, si no está de acuerdo de cómo se encuentra la administración pública, que mande llamar a su antecesora, Claudia Pavlovich Arellano, una mujer muy trabajadora y que, gracias a ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador, la envió como Cónsul de México en Barcelona, España. Ahora, Durazo Montaño y Pavlovich Arellano, juegan en el mismo equipo de López Obrador, el de la Cuatro T.

El gobernador no gana nada con culpar de todo lo malo a los exgobernadores, porque también debe de destacar los aciertos. He conocido a muchos gobernadores, he cubierto sus actividades desde sus campañas, con algunos he hecho amistad, y todos, han trabajado muy fuerte para sacar adelante a Sonora. Hasta ahora, los ha juzgado muy bien la historia, la mayoría de los sonorenses hablan bien de ellos…Ahora dice el gobernador Durazo Montaño, que encontró un gobierno en quiebra, cuando un gobierno no puede quebrar. El gobernador debe de ser más claro si es que quiere acusar a la exgobernadora Pavlovich Arellano de malos manejos en su administración.

A 10 meses de haber tomado protesta como gobernador de Sonora, hace estas declaraciones en un acto público en Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme. Durazo Montaño debe de ser más directo en los señalamientos en contra de la exgobernadora Claudia Pavlovich, que se encuentra en Barcelona, España, cumpliendo una misión como Cónsul que le encargó el presidente López Obrador, líder moral del gobernador Durazo…No hay necesidad de que el gobernador ande hablando mal de Claudia, solo es cuestión de que hable con su jefe para que la exgobernadora venga arreglar cuentas con los sonorenses. Si no lo hace, es pura “grilla” muy mala y barata.

Durazo Montaño vale más que se ponga a trabajar por el bien de Sonora y los sonorenses, porque va a llegar su primero año de gobierno y no va a tener nada que informar…Hasta ahora ha hecho muchas declaraciones de proyectos, pero nada en firme. Muchos viajes a los Estados Unidos que ojalá en el futuro beneficien en algo a la entidad…Me comentan que iniciará visitas a Europa, China y Japón…A eso se les llama turismo gubernamental…Sonora tienen muchos problemas que se pueden resolver sin salir del país, es cuestión de trabajar coordinados con los ayuntamientos y, por supuesto, del Gobierno federal…Me preguntaron ¿a qué viene tanto a Sonora López Obrador?

Desde antes del gobierno de Claudia Pavlovich Arellano, López Obrador visita Sonora, se reúne con miembros de la Tribu Yaqui, con amigos que tienen en Sonora, celebra reuniones en universidades, celebra reuniones con ciudadanos, etc. El ahora presidente es muy querido en Sonora, desde hace muchos años, al igual que Cuauhtémoc Cárdenas.

Cuando candidato a la Presidencia de la República, el Peje sabía que ganaría en Sonora y que llevaría a los candidatos de Morena al triunfo electoral. Para las próximas elecciones del 2024, López Obrador no será candidato, pero sus seguidores esperarán su señal para saber por quién votar…Esto sin ningún interés económico, la gente lo quiere.

Recibe Sonora 474.9 millones de pesos para el programa La Escuela es Nuestra”: Durazo

Que los recursos lleguen directamente al pueblo y este los ejerza de forma transparente, en estricto orden de necesidades sociales, es una directriz de la Cuarta Transformación que se sigue en el estado de Sonora, con la entrega de 474.9 millones de pesos a infraestructura educativa mediante el programa La Escuela es Nuestra, informo Alfonso Durazo Montaño.

El titular del Ejecutivo sonorense, acompañado de Bernabé Arana, director regional de Programas Integrales para el Desarrollo, manifestó que este recurso pasará al pueblo sin intermediarios, a fin de que se solventen necesidades urgentes de los planteles educativos de Sonora, tales como abasto de agua, drenaje, aires acondicionados, entre otras.

El mandatario destacó que estos recursos anteriormente se destinaban a las instituciones y, en ese camino, la corrupción era una merma que afectaba el desarrollo educativo, pero ahora pasan directo a la ciudadanía.

“Antes, ese dinero no llegaba a las escuelas, se quedaba en la burocracia. La burocracia lo administraba y, según los niveles de corrupción, altísimos niveles de corrupción, obviamente, una parte mayor de ese presupuesto formaba parte de la corrupción. Ahora, el presidente ha tomado la decisión de cancelar instancias burocráticas… llega directo a la gente sin tocar baranda”, destacó.

El mandatario agregó que, si bien se apoya con recurso a las instituciones, madres y padres de familia, el Gobierno de Sonora seguirá trabajando en aquellos lugares donde no sea suficiente lo destinado al programa La Escuela es Nuestra.”Son 372.9 millones de pesos adicionales a lo presupuestado para el mejoramiento de escuelas. Y si estamos en quiebra, ¿de dónde vamos a sacar este dinero? De los ahorros que hemos hecho apretándonos el cinturón”, dijo el mandatario.

Por su parte, Bernabé Arana detalló que son 273 escuelas del área de Cajeme las que se verán beneficiadas con 102 millones de pesos, a los que se suman los 372.9 millones del gobierno del estado…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

