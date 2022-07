Vacacionistas deben de dejar bien protegidas sus casas; hay muchos “ratas”

Es necesario que las familias que saldrán de vacaciones desde este fin de semana dejen bien protegidas sus viviendas porque la delincuencia no descansa.

Tampoco deben de anunciar a través de las redes sociales que saldrán fuera de la ciudad por unos días, porque prácticamente les están avisando a los ladrones que pueden entrar a sus casas con toda confianza porque ellos estarán fuera. Es una costumbre que se tiene de publicar sus salidas y que sus viviendas estarán solas.

No sé si lo hagan por presumir, pero estas informaciones siempre se han dado, pero ahora tienen más impacto porque las publican en las diferentes redes sociales que existen.

Se van de vacaciones y cuando regresan encuentra la casa toda desvalijada, porque los ladrones están muy pendientes de cada paso que dan sus vecinos. Vale más salir calladitos sin avisarle a nadie, porque al final de cuentas a nadie le importa si salen o no de vacaciones. Hermosillo ya no es como antes.

Los vecinos ya no son como antes, cuando existía una relación muy cercana, casi de hermanos. Ahora, en los nuevos fraccionamientos las familias ya no conviven, son vecinos de años y ni siquiera se conocen, con mucho trabajo se dan los buenos días, cuando de plano se topan de frente. Ya no existe esa confianza, como para encargarle la casa al vecino, vale más proteger bien las viviendas y confiar en que no pasará nada que lamentar al regreso de vacaciones.

También es recomendable que, si no tiene dinero para salir de vacaciones a algún lugar, no lo hagan, pásela en sus casas, en familia, con sus hijos y nietos, si los tienen…

Vale más descansar, ya vendrán mejores tiempos en que uno se pueda dar el gusto de irse unos días a pasear y a visitar a familiares que tenga en otras ciudades del estado o del país. En Sonora hay personas que tienen familiares en Estados Unidos, (Arizona, Nevada o California), los pueden visitar unos días.

Hay familias que viven en Hermosillo, que tienen familiares en otras ciudades y pueblos de Sonora, se puedan visitar sin gastas mucho dinero…Hermosillo por ser la capital, radican familias que hace tiempo dejaron sus pueblos, pueden ir a visitar a sus familiares…O, al revés, personas de los pueblos pueden venir a Hermosillo a ver a sus parientes…No hay necesidad de gastar mucho dinero…Pero si se quiere ir al extranjero a pagar hoteles y comidas en restaurantes, pues no.

Se dice que hay mucha crisis económica en Sonora y en todo el país, entonces no hay que hacer planes de viajar, porque todo representa un gasto, poco o mucho, pero gasto…La burocracia, que es la que sale de vacaciones a partir de este sábado, ya tienen todo preparado para salir fuera de la ciudad, a visitar parientes y amigos a otras ciudades o pueblos de Sonora. Algunos a otros estados del país o el extranjero, como ciudades y pueblos de Arizona, en la Unión Americana.

Y, como dice el dicho popular, yo no tengo dinero para quedarme, menos para salir fuera, por lo que trabajaré en forma normal. Además, tenemos un compromiso con la comunidad de informarles de lo que pase en el mundo, México, Sonora y en mi hermosa ciudad de Hermosillo. Por lo que desde este humilde espacio les deseo que la pasen muy bien en estas vacaciones de verano a todas las personas, principalmente a mis amigas y amigos burócratas.

Policía Estatal frustra extorsión telefónica en Cajeme, Sonora

La oportuna intervención de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) evitó el acto de extorsión que sufrió una familia de Cajeme y logró reunir a dos hermanos que eran amenazados, vía telefónica, a cambio una suma de dinero. La mañana de este jueves la Policía Estatal realizaba patrullajes de vigilancia en las inmediaciones de la colonia Sonora. Al circular sobre la calle Vicente Padilla, casi esquina con Leonardo Soto Galindo, atendió el reporte de una persona por intento de extorsión.

El denunciante informó que, a través de una llamada telefónica, le solicitaban la cantidad de 20 mil pesos, por medio de un depósito, a cambio de evitar la privación de su hermano; ante esto los agentes le pidieron guardar calma y que intentara localizar a su familiar.

Agentes de la PESP que atendieron el reporte y cuentan con capacitación sobre el delito de extorsión, asesoraron a la víctima y realizaron patrullajes en el sector para ubicar a su familiar menor de edad, logrando identificarlo en un parque de la colonia Algodones. El menor manifestó haber recibido también una llamada donde le pedían que saliera hacia cualquier dirección, bajo la amenaza de lastimar a sus padres.

Ante la oportuna denuncia ciudadana y la intervención de Policía Estatal, se logró evitar la extorsión y reunir a la familia involucrada para ponerla a salvo, atenderla, y compartirle información preventiva para no caer en este tipo de delito, mismo que debe denunciarse al 9-1-1…Qué bien, hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson