Ora el pueblo de México para que vuelva la paz y termine la violencia

Ora el pueblo de México para que vuelva la paz y termine la violencia en todo el territorio nacional, mientras el Gobierno federal ya demostró que no puede acabar con las bandas del crimen organizado y de otras que operan en las distintas regiones del país. Los militares, que son los grupos que están preparados para enfrentar a narcotraficantes y demás grupos de delincuentes, al parecer no reciben órdenes directas del jefe mayor de las fuerzas armadas, que el presidente de la República… Las bandas de criminales se han adueñado de México.

En Sonora, mientras los crímenes se registran a diario, el Gobernador Alfonso Durazo Montaño se pasea en los Estados Unidos, en reuniones con altos funcionarios del gobierno federal estadounidense, como si anduviera buscando apoyos para en caso de que las “bases se encaprichen” y resulte candidato del partido Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena) a la presidencia de la República. Durazo es un hombre cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que podría haber sorpresa a la hora de la designación del “bueno”.

Alfonso Durazo es un político preparado que después de dos años en la gubernatura de Sonora estará como “navajita recién afilada” para entrarle a buscar la “grande”, todo dependerá, por supuesto, del apoyo presidencial…

No es ningún secreto, el candidato de Morena llevará la “bendición” del presidente y, todos los “sonantes” son personas cercanas a López Obrador… Y, mientras otros se “pelean” en la Ciudad de México haciendo su mejor esfuerzo para que los tome en cuenta el presidente, el Gobernador de Sonora hace política internacional en Norteamérica.

No es la primera vez que el Gobernador Durazo “brinca” la línea fronteriza en sus nueve meses que lleva en el cargo público…Sonora es un estado limítrofe con Estados Unidos (Arizona), por lo que no se mira mal que fortalezca las relaciones entre las dos entidades…

Todo está bien, mientras no se descuide el estado en donde la violencia no cesa y cuando no es un municipio es otro…Repito, esta situación se está dando a nivel nacional, en donde Sonora no podía ser la excepción…Esperemos en Dios, que algún día Sonora vuelva a ser como lo fue antes.

López Obrador ya no tiene la misma popularidad de meses atrás

No sé qué digan las últimas encuestas sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero el sentir de la ciudadanía ya no es la mismo que antes, personas que estaban aferradas a AMLO, ahora piensan diferentes, por lo que podría llegar a las elecciones de 2024 sin fuerza, afectando a los candidatos a los diferentes puestos de elección popular de Morena. Le faltan dos años al presidente para que se reponga, aunque la bajada va muy de prisa y cada día la subida de mira más empinada…Le faltan los años más difíciles, o saldrá con aplausos o con rechiflas.

Si gana la presidencia el candidato de Morena, que según las encuestas así será, López Obrador “saldrá en hombros”, pero si no, podría salir hasta apedreado por engañar al pueblo de México, ya que pasaron los seis años de su gobierno y los pobres salieron igual de pobres o más jodidos que antes. López Obrador se comprometió sacar de la pobreza a todos los mexicanos, pero a casi cuatro de su administración hay casi cinco millones más de pobres de los que él recibió. Esto se llama mentirle al pueblo, cuando él sabía que eso no era posible. Todo lo hacía para ganar votos.

Así se la ha pasado López Obrador, pero ahora hasta sus mismas dependencias del Gobierno federal, han hecho pública la situación en que se encuentra el país desde que éste tomó el poder. A estas alturas de juego, el presidente ya no puede echarles la culpa a los gobiernos anteriores, porque la ciudadanía ya le está exigiendo resultado de su administración…No es lo mismo gobernar que “grillar”, ahora la gente dirá “estaríamos mejor con el PRI y con el PAN”. Al presidente ya se le nota la desesperación y ahora se enoja muy pronto cuando se le cuestiona.

Vuelven los baches a Hermosillo; el alcalde sigue pavimentando calles

Después de los aguaceros de días pasados volvieron a aparecer los baches que ya se habían tapado, por lo que es mejor volver a pavimentar, como lo está haciendo la administración municipal en algunas calles y avenidas de la ciudad…

Tapar baches es como para salir del paso, pero no es la solución al problema para tener una ciudad transitable y bonita, como la quieren ver los hermosillenses. El alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, sigue adelante con la pavimentación.

El plan del alcalde es pavimentar y repavimentar, y no la de bachear, porque esto último es como tirar el dinero…Desgraciadamente son muchos los baches que encontró Toño Astiazarán al asumir al cargo y, aunque “agarró el toro por los cuernos” desde el primer día de su gobierno, parece que, en lugar de acabar con el problema, parece que está “sembrando baches”. Las calles que se están pavimentando están quedando muy bonitas y con buen material avalado por los vecinos.

Las campañas de pavimentación de la actual administración no pararán en los tres años de gobierno, ojalá le alcance el tiempo a Toño para que al dejar su gobierno Hermosillo sea otro y, que el próximo presidente municipal, sea del partido que sea, no vuelva a dejar caer el municipio.

Hermosillo, como capital de Sonora, necesita buenos alcaldes, trabajadores, porque no hay mejor política que el trabajo…Un político trabajador llega muy lejos, los que grillan, se quedan grillando. Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

