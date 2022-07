A diario entrar vehículos extranjeros procedentes de Estados Unidos para su legalización

Cada día son más los vehículos de procedencia extranjera que entran a Sonora para aprovechar la legalización temporal que ofrece la secretaría de Hacienda y Crédito Público por órdenes precisas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los vehículos deben de ser modelos 10 años antes de su nacionalización, tipo sedan, no de lujo, porque son para que las familias más necesitadas económicamente puedan adquirir sus “charanguitas” para moverse e ir a sus fuentes de trabajo, llevar a los niños a sus escuelas y salir a pasear los días de descanso obligatorio.

Sin embargo, en las calles, avenidas y bulevares de los 72 municipios de Sonora, se pueden mirar circulando vehículos de modelo reciente y algunos hasta de lujo, con placas de “afiliación” sin que ninguna autoridad municipal, estatal o federal los moleste. Me comentan personas que se dedican a las compras de autos en los Estados Unidos y que los traen hasta Sonora, que esos autos ya tienen asegurada la legalización, por eso se arriesgan a hacer esa inversión. Los autos, de hecho, ya son comprados por adelantado y, los que no, solo duran unos días para su venta.

Otros vehículos los traen personas a los tianquis de autos que existen en Hermosillo y en otros lugares del sur del estado, como Ciudad Obregón, que se venden como “pan caliente”, porque quieren aprovechar la legalización de autos que se está dando en la entidad. Traer autos de Estados Unidos a Hermosillo se ha convertido en un gran negocio para muchos, porque sus propietarios no son molestados por las autoridades, que bueno, porque son vendidos a precios de “auto ilegal” en los lugares dedicados a la venta de vehículos usados de procedencia extranjera.

Muchas familias de escasos recursos económicos y que cuenta con su carrito ilegal, no lo han podido legalizar porque no han tenido dinero para hacerlo, aunque para muchos es poco el cobro para la legalización, para otros no, por la sencilla razón de que no cuentan con los recursos económicos para hacerlo. O se quedan sin comer para legalizar su “charanguita”, o continúan igual, usando sus vehículos en forma ilegal. Muchas familias están al día con sus ingresos de dinero, que no les queda un cinco para ahorrar, porque aparte de comer, se tienen otros gastos.

Los gobiernos federal y estatal deberían de hacer un censo para saber qué familias no pueden pagar la legalización de sus vehículos y condonarles la deuda, de esta forma regularizarían su situación ante Hacienda, pero ganarían con la adquisición de sus placas de circulación cada año. Es cuestión de hacer un estudio, para saber también, que le conviene más a los propietarios de los autos “chuecos”, si pagar la legalización o pagar las láminas…Es cuestión de verlo con las familias y personas que tienen vehículo extranjero. Se podría hacer ya, antes de que se deje de regularizar.

Las autoridades deben de pintar los topes de las calles y avenidas para evitar accidentes

Las autoridades municipales de Hermosillo deben de pintar los topes que se ubican en las calles y avenidas, porque representan un peligro para los automovilistas. Tengo entendido de que estas no tienen nada que ver en la colocación de “bolas” o “concreto” y que son los vecinos las que las colocan…Los topes se pintan nada más cuando los construyen y después se dejen en el olvido, porque no son las autoridades municipales los responsables de pintarlos, pero sí podría exigir que los pintaran…En algunos lugares estos son muy altos y pueden quitarle el volante a un conductor.

Estos problemas ya se han registrado en Hermosillo y a lo mejor en otros municipios también, en nuestra capital se notan más porque son muchos, se le saca la vuelta a un tope y se cae a un bache, o viceversa…No se les pide que quiten los topes, nada más que los pinten de color amarillo para evitar accidentes y desperfectos en los vehículos…Hermosillo es la ciudad de los baches y de los topes, pero el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, ya trae un programa muy fuerte para acabar con todos los baches que invaden a todo el municipio.

Sí se puede, es cuestión de que se pongan de acuerdo los vecinos con las autoridades municipales para acabar con este problema, porque solo se trata de comprar pintura y con gente voluntaria se podrían pintar todos los topes en un fin de semana…El presidente municipal siempre está dispuesto cuando se dan estas alianzas, por lo que vale la pena intentarlo, por el bien de todos…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

